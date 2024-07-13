Передышки не будет: в субботу гроза вернется в Литву

С запада на страну приближается циклон, который принесет дождь и грозу в юго-западную Литву в утренние часы субботы. Днем дождевые облака принесут кратковременные ливни с грозами в другие регионы Литвы.
Местами пройдёт сильный дождь, гром и молния, кое-где может выпасть град. В течение дня ветер будет переменного направления, но во время грозы усилится до 15-20 м/с. Температура в Литве будет разной. В западных регионах столбик термометра днем поднимется до 24-27 градусов, а на остальной территории страны температура поднимется до 28-33 градусов.
В ночь на воскресенье на юго-востоке Литвы все еще кратковременно пойдет дождь и прогремят грозы. Преобладает умеренный западный ветер, местами порывами до 15-18 м/с. Ночью погода останется достаточно теплой, температура - от 13 до 18 градусов тепла.
Утром в воскресенье - переменная облачность, во второй половине дня прояснения. Вероятность дождя невелика. Ветер западный, 6-11 м/с. Самая высокая дневная температура в эти дни не достигнет привычных 30 градусов. В воскресенье в Литве потеплеет до 23-28 градусов тепла.