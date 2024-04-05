Передвижные дворики из Науяместиса установят в других местах столицы

Передвижные дворики, которые несколько лет назад установили в столице на ул. Наугардуко, обновят и перевезут в другие места города. Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра, два – в Шнипишкес и два – на ул. Панерю, около бывшей фабрики Lelija. Дворики станут зонами отдыха и добрососедства, на них разместят информацию о трансформации территорий, пишет портал madeinvilnius.lt.