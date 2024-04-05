Передвижные дворики из Науяместиса установят в других местах столицы

"Назначение этих двориков - оживление общественного пространства, призыв к переменам. На улице Наугардуко они уже выполнили свою функцию: улица стала похожей на уютное пространство, там укоренилась традиция воскресного рынка", – сказала представитель муниципалитета Рута Матонене.
Эти дворики появились на ул. Наугардуко в 2020 году. Их поставили у дороги так, что они заняли часть парковочных мест, чтобы подчеркнуть - улицы в городе не только для автомобилей, но и для пешеходов, для велосипедистов. Они выполняли свою функцию: привлекали детей, были местом встреч соседей, зоной отдыха для пешеходов.
В апреле работники муниципальной компании Grinda демонтируют их и увезут на ремонт. В начале следующего теплого сезона дворики будут готовы и займут новые места в других районах столицы.
Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра.
Два окажутся в Шнипишкес. Один - в конце ул. Гедрайчу , недалеко от тыльной стороны ТЦ Europa (со стороны въезда в гараж). Это одно из средств для побуждения изменений на ул. Львово и Крокувос.
Два - на ул. Панерю, рядом с бывшей швейной фабрикой Lelija, (сейчас Tech Zity).