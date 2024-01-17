Перед зданием Сейма состоится торжественное построение военнослужащих

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В среду в Вильнюсе будут отмечать 33-ю годовщину создания Добровольческих сил охраны края (ДСОК) Сухопутных сил Литовской армии. В честь этой годовщины в полдень на площади Независимости, которая расположена рядом со зданием Сейма, состоится торжественное построение военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Департамента информации и коммуникации канцелярии Сейма, военнослужащих в торжественном строю поприветствует спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, участие примут министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Сухопутными силами Литовской армии бригадный генерал Артурас Радвилас, первый руководитель восстановленной независимой Литвы председатель Верховного совета – Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, командиры частей Литовской армии и отрядов ДСОК, военнослужащие ДСОК и другие гости.

Поздравить Добровольческие силы приедут зарубежные партнеры – представители армий Эстонии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Латвии, Польши, Швеции, Сакартвело и Украины.

В программу включена также Святая месса в Костеле Св. Игнатия Военного Ординариата Литвы. Минутой молчания будет почтена память ушедших воинов, также будут возложены цветы к могилам.

Добровольная служба охраны края была создана 17 января 1991 года после попытки Советского Союза вооруженной силой свергнуть законную власть Литвы. Ее основной целью была защита стратегически важных для государства объектов.

В настоящее время ДСОК готовит солдат-добровольцев для вооруженной защиты сухопутной территории Литовской Республики, оказывает поддержку принимающей страны, участвует в международных операциях, оказывает помощь другим государственным и муниципальным учреждениям и выполняет другие функции.

В войсках служат более 5500 военных-добровольцев – военнообязанных, несущих непостоянную военную службу, добровольно обязавшихся по военно-добровольческому контракту. Учения по боевой подготовке солдат-добровольцев проходят около 30 дней в году.

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