Перед зданием Сейма состоится торжественное построение военнослужащих

В среду в Вильнюсе будут отмечать 33-ю годовщину создания Добровольческих сил охраны края (ДСОК) Сухопутных сил Литовской армии. В честь этой годовщины в полдень на площади Независимости, которая расположена рядом со зданием Сейма, состоится торжественное построение военнослужащих.