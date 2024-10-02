2024.10.02 08:09

Перед выборами в Литве – новые рейтинги: тройка лидеров практически ясна

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Naujausi reitingai: pirmasis trejetukas beveik aiškus
Naujausi reitingai: pirmasis trejetukas beveik aiškus
ФОТО: Delfi | Delfi nuotr. koliažas

До первого тура парламентских выборов в Литве осталось чуть больше недели. Новые рейтинги показывают напряженную борьбу. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi 16-25 сентября компанией Spinter tyrimai. За первое место борются две партии, но уже ясно, кто останется на третьем месте.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

  • Nurodė, kiek rinkėjų dar nėra apsisprendę ar gali persigalvoti iki rinkimų

  • Jastramskis: dėl pirmosios vietos varžosi dvi partijos

  • Zokas: didžiausia rinkimų žvaigždė išlieka R. Žemaitaitis

  • Urbonaitė: šie Seimo rinkimai yra vieni sunkiausiai nuspėjamų

Участникам опроса дали выбирать из названий партий и коалиций.

На первом месте остается оппозиционные Социал-демократы Литвы. В сентябре за них планировали голосовать 15,5% участников опроса.

Далее идет Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). В сентябре за него планировали голосовать 11,6% участников опроса.

Третье места рейтинга занимает политическая партия „Заря Немана“ – 10,3%.

На четвертом месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – 4 место (6,5% голосов).

Движение либералов набрало 6,3% голосов.

Далее идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 5,2%.

Партия свободы получила во время опроса 4,5% голосов.

За Литовскую партию зеленых свои голоса отдали 2,4% участников опроса.

На последнем месте - Национальное объединение - 2%.

За другую партию (другие партии набрали меньше 2%) голосовали бы 6,8% респондентов.

Еще 17,3% респондентов выбрали ответ „не знаю“ или не отвечали на заданный вопрос, а 11,6% респондентов сказали, что не намерены голосовать вообще.

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