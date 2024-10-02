Перед выборами в Литве – новые рейтинги: тройка лидеров практически ясна

До первого тура парламентских выборов в Литве осталось чуть больше недели. Новые рейтинги показывают напряженную борьбу. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi 16-25 сентября компанией Spinter tyrimai. За первое место борются две партии, но уже ясно, кто останется на третьем месте.