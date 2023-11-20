Перед тем как выбросить младенца из окна, подозреваемый звонил по номеру 112

Департамент полиции сообщал, что младенца в тяжелом состоянии нашли в 11 ч. около дома. Подозреваемый - отец (1998 г.р.), по предварительным данным, в момент совершения преступления был трезвым, но, не исключено, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.
По сведениям Delfi, и врачей и полицию, в квартиру, где произошла трагедия, вызывали и раньше.
Эту информацию подтвердила представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене.
"Было несколько вызовов по этому адресу", – сказала она.
По сведениям Delfi, службы вызывали из-за проблем с психикой у молодого мужчины, он неоднократно угрожал самоубийством. Перед тем как выбросить из окна младенца. он позвонил по номеру 112, говорил что-то неадекватное, на фоне слышался голос молодой женщины.
Сейчас молодой человек находится в таком состоянии, что не мог присутствовать на заседании суда, где решался вопрос его задержания. Судья разрешил взять его под стражу на 14 суток.
"Такой срок назначен, поскольку подозреваемый не мог присутствовать на заседании из-за проблем со здоровьем. Врач представил справку, что подозреваемый не может находиться в суде, – сказала представитель Клайпедского участкового суда Моника Висманте. – Когда его состояние улучшится, заново пересмотрят вопрос ареста, уже в его присутствии. У каждого есть право на то, чтобы его выслушали".
Прокуратура сообщала, что подозреваемый Э.А. был несколько раз судим, в том числе и за убийство. Delfi выяснил, что убийство он совершил в 14-летнем возрасте. Он отбывал наказание с 2013 до 2021 г. Вместе с ним был осужден и его 13-летний друг.
Их признали виновными в убийстве, совершенном 12 декабря 2012 г., они насмерть забили бездомного из-за двух сигарет. В суде подростки сказали, что в тот день они пили пиво, потом попросили бездомного купить им сигареты. Такую услугу бездомный предоставлял им не первый раз, обычно брал за это пару сигарет, но в тот раз взял четыре.
Подростки разозлились и решили отомстить: заманили его в подъезд, предложив пива, а в подъезде безжалостно избили его ногами. После этого оставили его в подъезде. Позже пришли посмотреть, как он. Увидев, что он пришел в сознание, еще несколько раз ударили его. После этого мужчина больше не встал.
За убийство из хулиганских побуждений Э.А. был приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
В материалах дела сказано, что Э.А. в 2011-2012 гг. остался на второй год в 7 классе, но в школу практически не ходил.
"Мать не могла справиться с Э.А. Подросток склонен к делинквентному поведению (агрессии, нечестности), бродяжничеству, он много времени проводил с друзьями, легко поддавался их отрицательному влиянию. Отец Э.А. с работниками школы не контактировал, на звонки не отвечал или грубо отвечал, просил не беспокоить его", – сказано в характеристике подростка, переданной суду.
Упоминалось, что мать подростка уехала на заработки за границу, не информировав школу, оставила ребенка с бабушкой.
После того как Э.А. вышел на волю, он снова попал в поле зрения правоохраны.