Перед тем как купить сувениры за границей таможня настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с конвенцией CITES

CITES (СИТЕС) – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

„Всем нам нравится ездить в отпуск, но, когда отправляемся в путешествие или во время поездки, мы не задумываемся о том, чтобы почитать сайт таможни, где перечислены вещи, которые можно привезти, а увидев конвенцию CITES, мы пугаемся – сталкиваемся с неизвестным понятием“, - говорит Кристина Линдишите, главный специалист Отдела по надзору за деятельностью и контролю нетарифных мер.