Перед тем как купить сувениры за границей таможня настоятельно рекомендует внимательно ознакомиться с конвенцией CITES

CITES (СИТЕС) – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
„Всем нам нравится ездить в отпуск, но, когда отправляемся в путешествие или во время поездки, мы не задумываемся о том, чтобы почитать сайт таможни, где перечислены вещи, которые можно привезти, а увидев конвенцию CITES, мы пугаемся – сталкиваемся с неизвестным понятием“, - говорит Кристина Линдишите, главный специалист Отдела по надзору за деятельностью и контролю нетарифных мер.
CITES – международное соглашение, направленное на защиту видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. На многих из этих животных охотятся ради их кожи и меха, которые затем используются для изготовления одежды и аксессуаров. Других млекопитающих, таких как олени, носороги или черепахи, убивают исключительно ради определенных частей тела – рогов, панцирей. Однако туристы, собирая ракушки или покупая кожаный ремень, не думают, что они нарушают равновесие природы.
„Всё можно брать свободно, потому что полиция не стоит на пляже или в кустах“, - говорит специалист.
По данным Таможенного департамента, туристы во время путешествий часто покупают экзотические сувениры – шубы из шкур диких кошек, бивни слонов, рога и зубы китов. Такие товары часто являются незаконными, а продавцы способствуют браконьерству. По прибытии в аэропорт такие покупки могут быть конфискованы таможней, а также будет наложен штраф за нарушение CITES.
Как указывает департамент, если есть хоть малейшие подозрения, сувениры лучше оставить на прилавке, поскольку конвенция защищает более 40 900 видов, в том числе около 6 610 животных и 34 310 растений – обмануться действительно несложно.
„В прошлом году у нас был случай, когда таможенники задержали посылку из Мексики, содержавшую 122 насекомых, занесенных в список исчезающих видов“, - говорит Линдишите.
Соглашение объединяет 180 стран, которые сотрудничают, чтобы сделать торговлю устойчивой и предотвратить вымирание видов из-за деятельности человека.
Если путешественник всё же решит перевезти растения и животных, то при прибытии из третьих стран или поездке в них ему потребуется предоставить разрешения, сертификаты и другие документы, выданные Агентством по охране окружающей среды.
„Необходимо ознакомиться с информацией, предоставленной таможней. Это займет всего несколько минут, а приятные впечатления от поездки останутся приятными – ваш кошелек не опустеет из-за нарушений“, - советует специалист.
В 2024 году таможня Литвы произвела 8 изъятий товаров, нарушающих конвенцию CITES. Всего изъято 166 единиц и 56 килограммов дикой фауны и флоры. Штраф за перевозку находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений может составлять от 200 до 6000 евро в зависимости от стоимости перевозимого груза.
Конвенция CITES была подписана в Вашингтоне (США) 3 марта 1973 года, а в Литве Конвенция вступила в силу 9 марта 2002 года. Более подробную информацию можно найти на сайте Таможни Литовской Республики: Конвенция CITES – Таможня Литовской Республики.