Перед судом предстал подозреваемый в убийстве Моркявичюса: рассказал, кто заказал и сколько заплатил

В пятницу, 13 сентября, показания в суде давал Арак. Удаленно опросили свидетеля Гию Забахидзе (он едва выжил после покушения наемных убийц, поэтому решил сотрудничать со следствием). Согласно имеющимся данным, Забахидзе пытался убить Арак. Забахидзе сейчас охраняет правоохрана.

Раскрыть дело об убийстве Моркявичюса помогло расследование и раскрытие дела об убийстве Бугавичюса (2015 г.). За убийство Бугавичюса были осуждены эстонцы Арле Грабби, Ханс Эрик Эверт и каунасец Ричардас Байка.

Выяснилось, что в него стрелял профессионал: в голову и грудь Моркявичюса из „Калашникова“ выпущены 7 выстрелов.

Напомним, что спортсмен Моркявичюс, которого связывали с "бандой“ агуркинисов, был убит 21 декабря 2021 года вечером около своего дома в Шилайняй (Каунас).

По словам прокурора Здиславаса Рулишевскиса, заказчики всех этих преступлений – литовские представители „теневого“ бизнеса, которые занимаются наркоторговлей в Испании, Ренальдас Канис и Сергей Беглик.

За убийство Забахидзе Араку предложили 25 000 евро. За „голову“ Моркявичюса заплатили больше - 50 000 евро.

В суде Арак рассказал, что заказ на убийство каунасцев он получил он ныне покойного представителя эстонского преступного мира Томаса Хелина.

Арак в суде сказал, что в 2018 году он перенес инсульт, поэтому изменилось его поведение и мышление, якобы он не все сейчас помнит. Он давал показания на английском языке.

Арак сказал, что брал заказы на убийство из-за тяжелого финансового положения.