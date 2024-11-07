Перед сезоном гриппа врач Сантаришкской клиники предупреждает: некоторые симптомы игнорировать нельзя

Он сказал, что заболеть гриппом может каждый, разница в том – что в организме каждого вирус проявляет себя по-разному: „Например, человек 10 лет ничем не болел и говорит, зачем ему делать прививку от гриппа, ведь он здоров. Но мы не можем сказать, как проявится грипп в этом сезоне, если вы им заболеете. Нельзя говорить - я несколько раз болел, и ничего не было, поэтому и в будущем ничего не будет, якобы у вас уникальный иммунитет. Каждое заболевание протекает по-разному. Да, если ты здоров, занимаешься спортом, правильно питаешься, ты молод, у тебя нет хронических болезней, тогда риск заболеть в тяжелой форме меньше, но не значит, что он нулевой“.