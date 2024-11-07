Перед сезоном гриппа врач Сантаришкской клиники предупреждает: некоторые симптомы игнорировать нельзя

Грипп особенно опасен для пожилых людей, детей и беременных женщин
Врач Светикас сказал, что вакцины на конкретный сезон создают с учетом того, что происходило в южном полушарии.Каким будет грипп в этом году, зависит не только от мутаций, но и от самого заболевшего.
„Сложно прогнозировать, сколько будет тяжело больных, скольких положат в больницы. Однако каждый год гриппом более много людей, часть из них попадает в больницы. Обычно это люди из группы риска, большинство - люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. В группу риска попадают и маленькие дети, беременные женщины, у них обычно нет хронических болезней, но грипп очень опасен для беременных. Это не значит, что все беременные тяжело переносят грипп или у всех бывают осложнения, но ситуации бывают очень сложные; к сожалению, многих беременных лечили в больнице, были такие, кого не удалось спасти. Бывают очень страшные случаи“, – заметил врач.
Он сказал, что заболеть гриппом может каждый, разница в том – что в организме каждого вирус проявляет себя по-разному: „Например, человек 10 лет ничем не болел и говорит, зачем ему делать прививку от гриппа, ведь он здоров. Но мы не можем сказать, как проявится грипп в этом сезоне, если вы им заболеете. Нельзя говорить - я несколько раз болел, и ничего не было, поэтому и в будущем ничего не будет, якобы у вас уникальный иммунитет. Каждое заболевание протекает по-разному. Да, если ты здоров, занимаешься спортом, правильно питаешься, ты молод, у тебя нет хронических болезней, тогда риск заболеть в тяжелой форме меньше, но не значит, что он нулевой“.
Грипп - не простуда
На вопрос, почему люди думают, что грипп - это простудное заболевание, Светикас ответил, что все зависит от того, как человек переносит болезни: „Когда был COVID-19, одни люди несильно болели, другие вообще не болели. Такие могут с точки зрения своей перспективы сказать, то у них ничего не было, чего тут все пугают. Но у некоторых симптомы бывают ужасные, люди плохо себя чувствуют, я уже не говорю об осложнениях, из-за которых госпитализируют. Грипп никогда не считали незначительной инфекцией, на которую не стоит обращать внимания. Проблема, наверное, в том, что у нас короткая память, а ведь на самом деле пандемии гриппа нанесли немалый ущерб. Мы не можем знать, что будет в этом сезоне или через год“.
На вопрос, как отличить, чем ты заболел - гриппом или простудой - Светикас ответил, что сам человек это понять не может, поскольку есть немало разных возбудителей болезни: „Надо мыслить логически и наблюдать, что происходит. Если симптомы легкие, например, насморк, кашель, невысокая температура, человек чувствует себя неплохо, то не должно быть паники и страха.
Но если симптому явные, температура высокая, есть все, что можно - от головных болей, боли в горле и т.д., то вряд ли человек может понять, чем он заболел. По симптомам понять, что за вирус вас свалил, сложно. С COVID-19 было проще, потому что пропадало обоняние, чувство вкуса, человек знал, что у него. А сейчас отличить COVID-19 от гриппа или грипп от респираторно-синцитиальной инфекции клинически даже специалисты не могут. Нужно сдавать анализы, тогда будет ясно“.
Грипп определяют по тесту, для которого берут образец слюны
По словам Светикаса, любая инфекция дыхательных путей - грипп или коронавирус или что-то еще - может быть определена по образцу слюны. Есть тесты для домашнего использования – человек может сделать ест дома, взяв мазок из носа, а в поликлинике берут мазок из носоглотки. Мазок могут исследовать разными способами: с помощью экспресс-тестов на антигены или полимеразной цепной реакции, это более чувствительный метод. Кровь на инфекцию такого типа не берут, поскольку антитела не успевают появиться. Анализ крови делают, чтобы оценить общее состояние человека, выяснить, нет ли осложнений.
Врач сказал, что грипп антибиотиками не лечат, используют антивирусные препараты. В Литве есть несколько таких препаратов: „Всего, что создано в мире на данный момент, у нас нет, но основные есть - осельтамивир назначить можем. Антибиотиками грипп не лечат,с их помощью лечат заболевания, вызванные бактериями. Иногда при гриппе назначают и антибиотики - если начались осложнения, например, воспаление легких. Но обычно назначают антивирусные препараты“.
Вакцина от болезни не защитит, но не допустит осложнений
Врач Светикас сказал, что вакцинация преследует несколько целей: „Когда мы делаем прививку от клещевого энцефалита, цель - не заболеть. Когда мы прививаемся от гриппа или ковида, суть не в том, чтобы не заболеть, а в том, чтобы избежать осложнений, не попасть в больницу и не умереть. Значит, заболеть, если привиться, можно, но риск развития осложнений будет значительно меньше. Люди с хроническими заболеваниями могут заболеть серьезно, иногда им нужно совсем немного для того, чтобы состояние серьезно осложнилось, но все равно после вакцинации болезнь будет протекать легче“.
Он подчеркнул, что даже после того, как человек оправиться после осложнений, здоровье может значительно ухудшиться. Грипп может привести к обострению хронических заболеваний, например, если человек болен сердечно-сосудистыми заболеваниями. „Вирусы могут нанести большой вред, поэтому надо позаботиться о себе, пока не поздно", – сказал Светикас.