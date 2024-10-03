2024.10.03 07:00

Перед приятными переменами – порция сырой и холодной погоды

 
ru.DELFI.lt
Rudeniški orai
Rudeniški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг к Литве приблизится южный циклон. Он принесет слой густых облаков и дождь. Осадки прогнозируют во всех регионах, однако интенсивные дожди будут идти только на юге страны.

В четверг будет облачно, днем во многих районах будет всего 7-11, местами 12 градусов тепла.

В ночь на пятницу во многих районах также ожидаются осадки.

В пятницу днем дождевые облака наконец-то покинут Литву. Сильные дожди возможны лишь местами. Ночью будет 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

В субботу атмосферное давление поднимется. Особых осадков не ожидается, но ночь будет более прохладной. Будет 4-9, а на севере местами 1-3 градуса тепла, там на поверхности почвы прогнозируют заморозки. Днем будет 11-16 градусов тепла.

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