2025.04.13 07:00

Перед Пасхой в Кедайняй фонтан превратился в гнездо магической птицы

 
ru.DELFI.lt
Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu
Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu
ФОТО: Bendrovės archyvas

В Кедайняй перед Пасхой на фонтане устроили гнездо магической птицы.

Это гнездо „свили“ на одной из шести исторических площадей города – площади Книпава. В гнезде лежит уникальное плетеное яйцо. Композиция дополнена 28 гигантскими вербами.

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Эту инсталляцию можно увидеть с субботы, 12 апреля, до конца апреля.

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Кто создал эту необычную инсталляцию?

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Автор и исполнитель большей части работ – Аушра Жемайтене, ей помогали Артурас Сая, Ремигиюс Линкус, Аурелиюс Букаускас. Птиц, солнца и детали яйца сплела Бируте Шинкунене, металлическую конструкцию создал Нериюс Кажукаускас . Материалы для плетения предоставил фермер Раймедас Кантаутас, а организацией работ занималась Эгле Петраускене. Музыкальный фон подобрал оператор Владас Ивашкявичюс.

Благодаря этой команде и была создана эта уникальная инсталляция.

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

Belaukiant Velykų Kėdainiuose fontanas virto magiško paukščio lizdu

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