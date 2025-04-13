Перед Пасхой в Кедайняй фонтан превратился в гнездо магической птицы

Это гнездо „свили“ на одной из шести исторических площадей города – площади Книпава. В гнезде лежит уникальное плетеное яйцо. Композиция дополнена 28 гигантскими вербами.

Эту инсталляцию можно увидеть с субботы, 12 апреля, до конца апреля.

Кто создал эту необычную инсталляцию?

Автор и исполнитель большей части работ – Аушра Жемайтене, ей помогали Артурас Сая, Ремигиюс Линкус, Аурелиюс Букаускас. Птиц, солнца и детали яйца сплела Бируте Шинкунене, металлическую конструкцию создал Нериюс Кажукаускас . Материалы для плетения предоставил фермер Раймедас Кантаутас, а организацией работ занималась Эгле Петраускене. Музыкальный фон подобрал оператор Владас Ивашкявичюс.