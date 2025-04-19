Перед Пасхой – настоящее шоу: сильные ливни, град и ветер

До вечера во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные ливни. Кое-где прогнозируют град. Поднимется сильный ветер. Во время грозы ветер поднимется до 15-20 м/с. Будет тепло. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 18-21 градуса.

В воскресенье ночью дождевые облака охватят почти всю страну. В первой половине ночи дожди могут быть нередким явлением. Местами возможны грозы. Будет 7-12 градусов тепла.

В воскресенье днем дождевые облака уйдут, Небольшие осадки прогнозируют лишь местами. Воздух прогреется до 17-22, на западе до 13-16 градусов тепла.