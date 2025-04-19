2025.04.19 07:30

Перед Пасхой – настоящее шоу: сильные ливни, град и ветер

 
ru.DELFI.lt

В субботу днем погода начнет меняться. С юго-запада в Литву придет холодный атмосферный фронт.

До вечера во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные ливни. Кое-где прогнозируют град. Поднимется сильный ветер. Во время грозы ветер поднимется до 15-20 м/с. Будет тепло. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 18-21 градуса.

В воскресенье ночью дождевые облака охватят почти всю страну. В первой половине ночи дожди могут быть нередким явлением. Местами возможны грозы. Будет 7-12 градусов тепла.

В воскресенье днем дождевые облака уйдут, Небольшие осадки прогнозируют лишь местами. Воздух прогреется до 17-22, на западе до 13-16 градусов тепла.

В понедельник осадков будет меньше. Ночью небольшие дожди ожидаются лишь местами, будет 5-10 градусов тепла. Днем будет суше, погоду обусловит антициклон. Будет 16-21, местами 11-15 градусов тепла.

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