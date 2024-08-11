Перед отъездом из Парижа – незапланированное выступление Баневич: танец без музыки

Парад чемпионов – новая традиция Парижской олимпиады. На следующий день или через несколько дней после победы олимпийских призеров приглашают еще раз сделать снимок на фоне Эйфелевой башни с полученной медалью на специальном подиуме.

Баневич приехала на площадь Трокадеро и станцевала для своих поклонников брейк.

17-летняя спортсменка сказала Delfi, что танец был незапланированным.

„Это не реклама, это вдохновение. Я думаю, людям было приятно увидеть танец, я рада, что могу вдохновить других. Все произошло натурально, атмосфера была хорошая, люди поддержали. Я подумала, что можно немного потанцевать“, – сказала девушка.