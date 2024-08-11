2024.08.11 07:04

Перед отъездом из Парижа – незапланированное выступление Баневич: танец без музыки

 
Миндаугас Аугустис
ru.DELFI.lt
Dominika Banevič-Nicka
Dominika Banevič-Nicka
ФОТО: Vytautas Dranginis | LTOK

В центре Парижа, на площади Трокадеро, где состоялась церемония открытия олимпийских игр, Доминика Баневич отложила в сторону серебряную медаль и станцевала без музыкального сопровождения.

Парад чемпионов – новая традиция Парижской олимпиады. На следующий день или через несколько дней после победы олимпийских призеров приглашают еще раз сделать снимок на фоне Эйфелевой башни с полученной медалью на специальном подиуме.

Баневич приехала на площадь Трокадеро и станцевала для своих поклонников брейк.

17-летняя спортсменка сказала Delfi, что танец был незапланированным.

„Это не реклама, это вдохновение. Я думаю, людям было приятно увидеть танец, я рада, что могу вдохновить других. Все произошло натурально, атмосфера была хорошая, люди поддержали. Я подумала, что можно немного потанцевать“, – сказала девушка.

Баневич хотела выйти на сцену под песню Mobb Deep „Shook Ones, но вместо нее включили стандартную олимпийскую заставку.

„Думаю, не включили, поскольку это был рэп 90-ых“, – предположила девушка.

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