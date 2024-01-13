Пенсионер из Украины в Паневежисе работает в приюте для животных: мы никогда не забудем доброту литовцев

"Я получаю пенсию, но работать могу. Мои родители - фермеры, с детства я умел присматривать за животными, за лошадьми, телятами, я учился в сельскохозяйственном вузе, но не окончил его. Мне нравится работа в приюте", – рассказал украинец.

Его жена и две старшие дочери работают в паневежских компаниях, младшая ходит в школу. О том, что в Каймишкисе нужен работник в приюте, Сергей узнал в украинской общине.

"Мне обещали, что моя семья сможет жить в Польше , жилье должна была предоставить компания, в которой я работал. Жилье мы не получили, зато случайно нас пригласили в Паневежис. Мы никогда не забудем доброту литовцев", – рассказал мужчина.

Сергей сказал, что хотел сразу же вернуться на родину, но работодатели напомнили, что он подписал трудовое соглашение, должен его выполнять. Правда, ему разрешили поехать в Варшаву за женой, тремя дочерьми и внуками, которые бежали из Украины.

Сергей пенсионер, он служил в Украине в системе обороны. В Литву он приехал не из Украины, а из Германии . Когда началась война, он работал в польской компании водителем большегрузных машин. Весть о начале войны настигла его в Гамбурге.

Он рассказал, что после того как вышел на пенсию, стал ездить на заработки в Финляндию и Польшу. Работал в сфере сельского хозяйства. На Мальте он строил суда. Потом устроился в польской компании водителем большегрузных машин. Это была последняя его работа до приезда в Литву .

"Я должен чем-то заниматься. Я люблю собак, мы уже подружились с питомцами приюта. Не сомневаюсь, что скоро станем настоящими друзьями", – шутит Сергей, который когда-то и сам был заводчиком собак.

Либерене рассказала, что к ним приезжали и украинки, но они увидели, что работа нелегкая. Сергей же взялся за работу, не раздумывая.

Кормит собак, выгуливает их, возит к ветеринарам, дает лекарства и сама Либерене. Для того чтобы заботиться о 50 собаках одних волонтеров мало.

Здесь он работает недавно. Работает по справке об индивидуальной деятельности, зарплату ему платят за счет пожертвований, которые получает приют. По словам основателя приюта Руты Либерене, за всю 15-летнюю историю приюта по справке об индивидуальной деятельности у них работали только три женщины.

"Я рад, что я и моя семья живем в Паневежисе. Литовцы гораздо доброжелательнее, чем поляки. Несмотря на то, что поляки, как и мы, славяне, там я чувствовал некоторое пренебрежение. В Паневежисе этого нет. Наоборот, здесь я вижу сочувствие", – сказал Сергей.

Он сам возит на польско-украинскую границу автомобили, которые здесь покупают для украинцев. Эти поездки не каждодневные, поэтому в свободное время Сергей решил работать.

По словам Сергея, ухаживать за собаками несложно, но это не очень приятная работа. Если люди не любят животных, уборка вольеров вряд ли будет приятным занятием для них. Для Сергея такая работа - помощь лучшим друзьям человека.