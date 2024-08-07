2024.08.07 07:10

Пчеловоды обнаружили на прилавках Lidl фальсифицированный мед: жителей призывают вернуть его в магазин

 
ru.DELFI.lt
„Lidl“
„Lidl“
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Литовский союз пчеловодов сообщает, что достигнуты первые результаты в борьбе с фальсифицированным медом: с прилавков магазинов сети Lidl убрали мед одного сорта.

Литовский союз пчеловодов получил письмо Эстонской ассоциации пчеловодов-профессионалов, в котором сообщалось, что в немецкой лаборатории QSI проверили продававшийся в магазинах Lidl мед Mazurskie miody. В его составе обнаружили нехарактерный для натурального меда сахар, товар был изъят из продажи. 18 апреля 2024 г. ЛСП обратился в Государственную продовольственно-ветеринарную службу с просьбой проверить этот товар в Литве.

„25 июля ГПВС информировала, что провела внеплановую проверку в Lidl Lietuva и взяла образцы меда компании Mazurskie miody Bogdan Piasedki - Mazurskie miody. Образец выслали в немецкую лабораторию.

В образце обнаружили нехарактерные для натурального меда сахара. Значит, он не отвечает регламенту“, – информирует ЛСП.

Каунасское отделение ГПВС составило решение „о запрете поставок продукта на рынок“, Lidl обязали изъять товар из продажи.

Lidl Lietuva подтвердила эту информацию и заверила, что товар уже изъят из продажи. Сообщается, что этот товар не представляет опасности для здоровья.

„Несмотря на это, мы создаем возможность вернуть деньги за этот товар – для этого надо заполнить форму на странице Lidl Lietuva или по номеру 8 800 10011“, - сообщает компания.

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