2024.07.08 11:16

Пчеловод снял на видео вора: подъедал остатки меда, стоя на задних лапах

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt

Пчеловод Робертас из Молетского района удивился, увидев, кто подъедает мед их оставшихся сот. Мужчина снял сластену на видео.

Робертас рассказал, что после того, как собирают мед, соты вешают в тени для сушки. Остатки меда оттуда уносят пчелы.

„Я проходил мимо, издали показалось, что появилась кротовая горка, а потом смотрю – еж ест мед“, – сказал он.

По словам пчеловода, в усадьбе живет немало ежей, есть и семья с детенышами.

Натуралисты говорят, что ежи – очень полезные животные, поскольку питаются насекомыми-вредителями. Однако брать этих животных в руки не рекомендуется, поскольку они могут быть переносчиками разных заболеваний, еже также могут кусаться.

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