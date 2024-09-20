Пассажиры вильнюсского общественного транспорта чувствуют себя как в бане

„Иногда в автобусах кондиционеры выходят из строя, тогда поломку чинят только после того как они вернутся в парк, т.е. в конце рабочего дня, поэтому часть дня люди испытывают дискомфорт. Если контролеры регистрируют нарушения температурного режима, то сразу же информируют компанию, чтобы поломку устранили как можно скорее“, – сказала Эгле Глебуте, представитель JUDU.
Муниципальное предприятие „Услуги сообщения“ подтвердило, что часть автобусов и троллейбусов старые, поэтому в них нет кондиционеров или они недостаточно эффективные.
А что делать пассажирам, которым нужно добраться до цели, а в автобусе жарко, как в бане? Компания предлагает пользоваться естественными способами вентиляции. Пассажирам рекомендуют открывать окна и люки.
„Ответственные работники компании постоянно напоминают водителям, что важно обеспечить вентиляцию в транспорте“, – сказала Глебуте.