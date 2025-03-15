Пассажиров прилетевшего в Литву самолета 50 минут не выпускали из аэропорта и ничего им не объясняли

Одна из пассажирок рассказала Delfi, что работники аэропорта им ничего не объясняли и не пытались как-то решать проблему.

„Люди 50 минут прождали, им ничего не объясняли, были люди с маленькими детьми, но никто даже воды не предложил. Некоторые опаздывали на автобус.

Когда я позвонила в информацию, чтобы узнать, сколько придется ждать, мне ответили, что неизвестно“, - удивлялась звонившая женщина.

Похожую информацию Delfi предоставил и другой пассажир: „Были проблемы в Вильнюсском терминале. Людей не выпускали домой. И не сообщали, когда решат проблему. Мы, как и другие пассажиры с маленькими детьми, после поездки, длившейся сутки, очень устали. Вот вам и новый терминал“.