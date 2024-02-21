Пассажиров общественного транспорта столицы радуют низкие цены, но огорчает качество услуги

"Я привык ездить на автомобиле, езжу на нем каждый день. Езжу на лекции, потом домой, заезжаю в магазин. Благодаря поездке на авто легче планировать время, я не сталкиваюсь с опозданием троллейбусов, мне не приходится ездить в переполненном транспорте", – сказал Каюс, который и не думает менять привычки.
Его позицию разделяют не все молодые люди в Литве.
Студентка Эвелина сказала: "Я начала пользоваться общественным транспортом, когда переехала в столицу. Раньше я жила в небольшом городке, там ходила пешком, поэтому автомобиль брала у другого члена семьи, если надо было поехать куда-то далеко. Сейчас я езжу на лекции на общественном транспорте. Мне удобно, не надо думать о парковке, о плате за нее и т.д.", – сказала девушка.
"Я пользуюсь общественным транспортом каждый день, поэтому немало экономлю на поездках. Я покупаю студенческий проездной. За его цену горючее на месяц не купишь", – заметила Эвелина. По ее слова, большинство ее знакомых студентов пользуется общественным транспортом.
На общественном транспорте по городу ездит и Эма. "У меня нет водительского удостоверения и автомобиля, поэтому остаются две возможности: общественный транспорт и такси. Такси стоит недешево, его я беру, когда общественный транспорт опаздывает или когда мало времени", – сказала она.
"Очень радует, что месячный студенческий билет стоит 5,80 евро. Это минимальные расходы и плюс общественного транспорта", – продолжила Эма.
"Есть и недостатки - дольше ехать, транспорт не всегда ездит по расписанию, много людей даже не в часы пик, не всегда можно даже войти в автобус", – заметила она.
"Я выделила бы старые троллейбусы, в которых зимой поездка - это настоящий вызов: холодно, сыро, окна запотевают, транспорт ломается в дороге, неудобно. Вентиляция минимальная, если людей много, бывает очень жарко", – оценила троллейбусы Эма.
"В этом году мы начинаем обновлять троллейбусы и автобусы. Сейчас подписан договор о покупке 91 троллейбуса. Первые новые троллейбусы выедут на дороги летом", – сказали журналистам представители "Вильнюсского общественного транспорта".