Пассажирка вильнюсского общественного поделилась своим опытом общения с контролерами

Светлана (настоящее имя редакции известно) ехала в микрорайон Пилайте. У нее был билет, она доехала до своей остановки и хотела спокойно выйти из автобуса, но ее остановила контролер.
„30 апреля, вечер. Солнце садится, люди спешат домой, я спокойно еду на автобусе 4G. Остановка „Пилайте“, моя. Двери открываются... но выйти я не могу. Двери открыты, но заблокированы. Передо мной контролеры. Как будто я не на остановке, а на космической станции NASA во время запуска ракеты: пока не предъявишь билет, не выйдешь“, – поделилась своим опытом женщина.
„Я пытаюсь выйти, спускаюсь.И тут: бежит контролер! Кричит! Можно подумать, что я убегаю с бриллиантом в сумочке, а контролер – опытный агент криминальной полиции. Я остановилась. Повернулась. Показала билет. Действующий.
И тут – кульминация. Я, как честный пассажир, прошу контролера предъявить удостоверение. А мне отвечают: „У меня нет, осталось в машине. Пойдемте к машине“.
Я задумалась – это новый сериал? „Контролеры. Переносная версия“. Может, у меня появится возможность увидеть офис на колесах с кофемашиной и канцелярией? Но в ответ – без чувства юмора, без извинений, только: „камера все снимает“. Может, и снимают, но вежливости не придают.
Я почувствовала себя как героиня фильма „Побег из 4G“. Билет в кармане, но меня преследуют, допрашивают и приглашают пройти к непонятной машине.
Мораль? Общественный транспорт в столице – не только поездка, но и интерактивная игра. Есть билет – отлично, но осмелишься ли выйти?“, – писала читатель Delfi.
Представитель JUDU Ясюкенас сказал, что контроль не должен вызывать у пассажиров неприятные чувства.
„Спасибо, что поделились опытом пассажирки – мы ценим обратную связь, только так можем совершенствоваться и гарантировать удобство поездок и взаимоуважение.
Цель контролеров – обеспечить справедливый контроль, однако это должно делать с уважением, без стресса, этично. Такая ситуация, когда пассажира с билетом преследуют и допрашивают, сигнал для нас - надо оценить ситуацию и предпринять какие-то действия.
По действующему порядку, контролеры имеют право проверять билеты, как на выходе, так и в транспорте. Однако такие проверки не должны вносить неясность и не должны быть давлением на пассажира, особенно, если он сотрудничает. Кроме того, контролер должен предъявить удостоверение по просьбе пассажира.
Приносим пассажиру извинения за неприятный опыт. Наша цель – чтобы каждый пассажир чувствовал уважение при обслуживании и смело пользовался услугами“, – сказано в комментарии.