Пассажирка вильнюсского общественного поделилась своим опытом общения с контролерами

„Я пытаюсь выйти, спускаюсь.И тут: бежит контролер! Кричит! Можно подумать, что я убегаю с бриллиантом в сумочке, а контролер – опытный агент криминальной полиции. Я остановилась. Повернулась. Показала билет. Действующий.

„30 апреля, вечер. Солнце садится, люди спешат домой, я спокойно еду на автобусе 4G. Остановка „Пилайте“, моя. Двери открываются... но выйти я не могу. Двери открыты, но заблокированы. Передо мной контролеры. Как будто я не на остановке, а на космической станции NASA во время запуска ракеты: пока не предъявишь билет, не выйдешь“, – поделилась своим опытом женщина.

Светлана (настоящее имя редакции известно) ехала в микрорайон Пилайте. У нее был билет, она доехала до своей остановки и хотела спокойно выйти из автобуса, но ее остановила контролер.

И тут – кульминация. Я, как честный пассажир, прошу контролера предъявить удостоверение. А мне отвечают: „У меня нет, осталось в машине. Пойдемте к машине“.

Я задумалась – это новый сериал? „Контролеры. Переносная версия“. Может, у меня появится возможность увидеть офис на колесах с кофемашиной и канцелярией? Но в ответ – без чувства юмора, без извинений, только: „камера все снимает“. Может, и снимают, но вежливости не придают.

Я почувствовала себя как героиня фильма „Побег из 4G“. Билет в кармане, но меня преследуют, допрашивают и приглашают пройти к непонятной машине.