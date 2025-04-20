Пасхальные обращения лидеров Литвы: о надежде, единстве и поддержке друг друга

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас желает обществу страны поддерживать друг друга и вместе создавать лучший мир.

„Хотя мы живем во времена, когда легко поддаться тревоге или чувству неуверенности, давайте не будем забывать — будущее находится в наших руках и зависит от нашего ежедневного выбора“, — говорится в приветствии премьер-министра.

„Давайте будем опорой друг для друга, источником солидарности и света — в семье, общине и обществе. (...) Давайте стремиться быть лучше. Давайте стремиться к тому, чтобы мир вокруг нас был таким же“, — желает Г. Палуцкас.

В праздник Пасхи спикер Сейма Саулюс Сквернялис призывает людей не забывать тех, кто празднует этот день, живя в условиях военного времени.