Пасхальные обращения лидеров Литвы: о надежде, единстве и поддержке друг друга

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас желает обществу страны поддерживать друг друга и вместе создавать лучший мир.
„Хотя мы живем во времена, когда легко поддаться тревоге или чувству неуверенности, давайте не будем забывать — будущее находится в наших руках и зависит от нашего ежедневного выбора“, — говорится в приветствии премьер-министра.
„Давайте будем опорой друг для друга, источником солидарности и света — в семье, общине и обществе. (...) Давайте стремиться быть лучше. Давайте стремиться к тому, чтобы мир вокруг нас был таким же“, — желает Г. Палуцкас.
В праздник Пасхи спикер Сейма Саулюс Сквернялис призывает людей не забывать тех, кто празднует этот день, живя в условиях военного времени.
„Не забудем поделиться с теми, у кого есть меньше, с теми, кому нужна помощь в этот момент, с теми, кто встречает этот величайший праздник христианского мира, символизирующий непобедимое торжество жизни, в страхе, живя в войне, в неизвестности того, что принесет следующее утро“, - говорит в своем пасхальном приветствии С. Сквернялис.
В тоже время глава парламента желает обществу не терять надежды, единства и веры в то, что все можно преодолеть сообща, что и символизирует этот весенний праздник.
В воскресенье во всем мире отмечают День Св.Пасхи. В этом году католики отмечают этот религиозный праздник вместе с православными.