Пасхальное обращение президента: "Пусть доброта станет основой всего"

Он призвал задуматься о духовных ценностях, найти опору в семье и не терять веру в добро, которое объединяет и укрепляет народ в трудные времена.
Дорогие жители Литвы!
Рад вновь поздравить вас со светлым праздником Пасхи. Это время, когда в наши сердца стучится более зрелое и глубокое духовное пробуждение, приглашая к празднику Воскресения и задавая нам вопрос: в чем наша сила?
Этот день приглашает каждого из нас остановиться, задуматься о смысле бытия на этой Земле и оценить то, что оберегало нас во тьме. Вспомнить ценности, которые веками укрепляли нас в тревожные времена и раз за разом поднимали дух народа к возрождению.
Пусть Пасха станет светом, вдохновляющим нас вновь верить друг в друга. Давайте опираться на силу своих семей, делиться словами, которые исцеляют.
Пусть доброта станет основой всего, что мы создаем – дома, в обществе, в государстве.
Дорогие!
Пусть вера в добро и в людей в это пасхальное утро сияет в глазах наших детей. Пусть звучит их звонкий смех, напоминая нам всем, что каждый день может стать новым, прекрасным началом. Пусть наши дома будут маяками будущего, полными родительской мудрости и любви, нежности, внимания и мира. Пусть праздник Святой Пасхи наполнит наши души благодарностью и чувством близости.
Да хранит Бог Литву. Счастья и радости вам в это пасхальное утро, дорогие!