Пасхальное обращение президента: "Пусть доброта станет основой всего"

Он призвал задуматься о духовных ценностях, найти опору в семье и не терять веру в добро, которое объединяет и укрепляет народ в трудные времена.

Дорогие жители Литвы!

Рад вновь поздравить вас со светлым праздником Пасхи. Это время, когда в наши сердца стучится более зрелое и глубокое духовное пробуждение, приглашая к празднику Воскресения и задавая нам вопрос: в чем наша сила?

Этот день приглашает каждого из нас остановиться, задуматься о смысле бытия на этой Земле и оценить то, что оберегало нас во тьме. Вспомнить ценности, которые веками укрепляли нас в тревожные времена и раз за разом поднимали дух народа к возрождению.