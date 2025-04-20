2025.04.20 11:05

Пасхальное обращение президента: "Пусть доброта станет основой всего"

 
ru.DELFI.lt

В праздник Пасхи Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обратился к христианам Литвы с тёплым поздравлением.

Он призвал задуматься о духовных ценностях, найти опору в семье и не терять веру в добро, которое объединяет и укрепляет народ в трудные времена.

Дорогие жители Литвы!

Рад вновь поздравить вас со светлым праздником Пасхи. Это время, когда в наши сердца стучится более зрелое и глубокое духовное пробуждение, приглашая к празднику Воскресения и задавая нам вопрос: в чем наша сила?

Этот день приглашает каждого из нас остановиться, задуматься о смысле бытия на этой Земле и оценить то, что оберегало нас во тьме. Вспомнить ценности, которые веками укрепляли нас в тревожные времена и раз за разом поднимали дух народа к возрождению.

Пусть Пасха станет светом, вдохновляющим нас вновь верить друг в друга. Давайте опираться на силу своих семей, делиться словами, которые исцеляют.

Пусть доброта станет основой всего, что мы создаем – дома, в обществе, в государстве.

Дорогие!

Пусть вера в добро и в людей в это пасхальное утро сияет в глазах наших детей. Пусть звучит их звонкий смех, напоминая нам всем, что каждый день может стать новым, прекрасным началом. Пусть наши дома будут маяками будущего, полными родительской мудрости и любви, нежности, внимания и мира. Пусть праздник Святой Пасхи наполнит наши души благодарностью и чувством близости.

Да хранит Бог Литву. Счастья и радости вам в это пасхальное утро, дорогие!

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