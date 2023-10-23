Парламентский Комитет по вопросам села призывает политические партии уделять больше внимания сельскому хозяйству

"Мы написали совместное обращение к партиям и лицам, которые будут готовить программы к выборам президента, Европарламента и Сейма 2024 года. Цель состоит в том, чтобы собраться за год, чтобы через год, когда будут составлены программы и избрана новая власть как в Литве, так и в Европе, в них были бы включены эти ожидания", - сказал председатель парламентского Комитета по сельским делам (КСД) Викторас Пранцкетис на пресс-конференции после заседания, состоявшегося в Сейме в пятницу.
"Мы обратились ко всем партиям", - заверил он.
По словам политика, инициатива фермеров призвана "один раз договориться", что сельское хозяйство "не является врагом природы, что оно – друг, имеющий наибольшее влияние, кормящий весь мир".
"Продовольствие является стратегическим товаром", - сказал В. Пранцкетис.
По словам парламентария, декларация фермеров состоит из 74 пунктов, подготовленных после обобщения предложений различных сельскохозяйственных организаций, КВС и ряда политических партий.
"Все эти предложения были интегрированы с одобрением всех представительных организаций", - сказал В. Пранцкетис.
Председатель Сельскохозяйственного совета Игнас Хофманас на конференции сказал, что в документе требуют, чтобы сельское хозяйство "было признано стратегической отраслью".
"У нас могут быть танки, ракеты, но это само по себе не будет гарантировать национальную безопасность. Давайте не будем давать людям еду несколько дней, и все средства обороны станут бесполезными. Поэтому еда – это оружие №1", - сказал журналистам И. Хофманас.
Председатель Союза фермеров Литвы Раймондас Юкнявичюс согласился с тем, что фермеры стремятся к тому, чтобы "самообеспеченность продовольствием, произведенным из местного сырья", была признана стратегической целью государства.
Также, по словам И. Хофманаса, документ "закрепляет положения, которые позволят развивать передовое, устойчивое сельское хозяйство при сохранении конкурентной среды".
В документе также подчеркивается необходимость сокращения разрыва между городом и деревней, поскольку, по словам представителя фермеров, сельские жители "имеют худшую жилую среду, инфраструктуру, доступ к услугам", поэтому призывают обеспечить эффективность Закона о приобретении земель, чтобы уделять должное внимание мелиорации земель.
Председатель Сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс сказал, что сельскому и фермерскому сообществу нужна общая с политиками стратегия, чтобы в предстоящей избирательной кампании все политические силы взялись за решение вопросов продажи земли, обеспечения адекватного уровня жизни и других вопросов важных для будущее сельского хозяйства.
По его словам, уже сейчас необходимо решать закоренелые проблемы сельских местностей.
"Сельское хозяйство, сельская местность должны видеть перспективу. Нам нужно говорить о решении проблем не в будущем, а уже сегодня, чтобы село выжило, чтобы выжили города. О вопросах образования, здравоохранения, занятости сельских жителей не только в сельском хозяйстве", - сказал А. Свитоюс.
На Сельском собрании, состоявшемся в пятницу, фермеры и парламентарии обсудили перспективы литовской деревни и сельского хозяйства после 2024 года.
В следующем году состоятся выборы президента, выборы в Сейм и Европарламент.