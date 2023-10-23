Парламентский Комитет по вопросам села призывает политические партии уделять больше внимания сельскому хозяйству

"Мы написали совместное обращение к партиям и лицам, которые будут готовить программы к выборам президента, Европарламента и Сейма 2024 года. Цель состоит в том, чтобы собраться за год, чтобы через год, когда будут составлены программы и избрана новая власть как в Литве, так и в Европе, в них были бы включены эти ожидания", - сказал председатель парламентского Комитета по сельским делам (КСД) Викторас Пранцкетис на пресс-конференции после заседания, состоявшегося в Сейме в пятницу.