Парламентский комитет одобрил призыв в армию сразу после окончания школы

ПКНБО обсуждал реформу призыва в Литве и одобрил призыв молодых людей сразу после школы.
Министр обороны Лауринас Каэюнас сказал, что он одобряет предложение не призывать в армию нынешних студентов вузов.
Комитет по вопросам образования месяц назад предлагал не вмешиваться в процесс обучения теперешних студентов, а после школы призывать молодежь только с несколькими исключениями: отсрочить службу для очень способных учеников, спортсменов и художников.
"Ученик, который оканчивает школу, должен знать, что он уже есть в списке призывников, исключений должно быть минимальное количество (...) Не все студенты во время учебы смогут служить в армии в том или ином порядке, появится масса конфликтных ситуаций. Мы предлагаем призывать после школы, сделав исключение для небольшой группы", – сказал председатель комитета Артурас Жукаускас.
Члены ПКНБО заметили, что такие исключения - это социальное разобщение среди молодежи.
Комитет не одобрил и предложеня Литовского союза студентов, Вильнюсского университета и Представительства студентов ВУ не призывать студентов, которые сейчас учатся в вузах.
Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года парламент в первом чтении одобрил реформу обязательной службы Минобороны, ее цель - увеличение числа призывников и ускорение подготовки резерва. По новым правилам, не будет отсрочки для студентов вузов. Однако студенты могут выбрать службу на курсах молодых офицеров или по выходным в добровольческих силах МО. У студентов будет возможность отсрочить время учебы на 9 месяцев и отслужить в армии.
Напомним, что одно из главных изменений в реформе призыва – возможность сократить время службы. Срок службы составит 9 месяцев. Однако с учетом потребности Литовской армии, время службы могут сократить до 6 , а в некоторых случаях - до 3 месяцев.
Согласно поправкам, в армию будут призывать молодых людей 18–21 г., предлагается призывать 18-19-летних сразу после окончания школы.