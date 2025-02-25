Парламентская канцелярия за 18 000 евро купила шерстяные пледы

По данным Центральной информационной системы госсзакупок, парламентская канцелярия 20 февраля заключила договор с компанией Elvyra на покупку 300 серых шерстяных пледов размером 140X200 см.
Первым об этом сообщил портал tv3.lt.
Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi, что в этой покупке нет ничего необычного. Это репрезентативный товар.
„Пледы с логотипом парламента, как и другие подарки и сувениры относятся к числу репрезентативных вещей – депутаты раздают их на встречах с жителями, во время мероприятий, дарят посетителям и гостям во время официальных визитов и приемов“, – сказала Радзявичюте-Лаугалене.
По ее словам, эти подарки могут также купить гости и участники мероприятий или экскурсий в парламенте.
„Подарки и сувениры покупают централизованно, их для репрезентации могут использовать депутаты и отделы парламента (комитеты, комиссии, фракции, делегации и т.д.). За сувениры и подарки депутаты платят за счет средств на парламентскую деятельность“, – заметила Радзявичюте-Лаугалене.
Она сказала, что пледы в числе таких подарков появились перед Рождеством.
„В центре для посетителей парламента это был один из самых популярных сувениров. Я слышала, что они качественные, красивые, наверное, посетителям они понравились“, – пояснила Радзявичюте-Лаугалене.
По Уставу парламента, каждый депутат получает на парламентскую деятельность 0,8 средней зарплаты (сейчас это больше 1700 евро).