Парламентская канцелярия за 18 000 евро купила шерстяные пледы

По данным Центральной информационной системы госсзакупок, парламентская канцелярия 20 февраля заключила договор с компанией Elvyra на покупку 300 серых шерстяных пледов размером 140X200 см.

Первым об этом сообщил портал tv3.lt.

Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi, что в этой покупке нет ничего необычного. Это репрезентативный товар.

„Пледы с логотипом парламента, как и другие подарки и сувениры относятся к числу репрезентативных вещей – депутаты раздают их на встречах с жителями, во время мероприятий, дарят посетителям и гостям во время официальных визитов и приемов“, – сказала Радзявичюте-Лаугалене.