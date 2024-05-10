2024.05.10 07:45

Парламент занялся проектом закона о защите домашних животных от отравителей

 
ELTA
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VMVT konfiskavo nelegaliai veisiamus šunis ir kates
VMVT konfiskavo nelegaliai veisiamus šunis ir kates
ФОТО: DELFI montažas

Парламент Литвы приступает к рассмотрению внесенных депутатом Миндаугасом Скритулскасом поправок к закону "О благополучии и защите животных", направленных на расширение понятия жестокого обращения с животными.

Депутат заявил, что разработке законопроекта способствовал скандал с массовым отравлением кошек в Кунигишкес (там было отравлено 17 кошек).

"Это довольно нередкие случаи по всей Литве. Я разговаривал с ветеринарами, такие случаи участились. Мотивы бывают разные, например, споры, поссорились соседи и из мести, к сожалению, страдают домашние животные", – сказал Скритулскас, представляя проект.

В случае одобрения закон "О благополучии и защите животных" будет дополнен положением о том, что распространение химических веществ в общественных местах также является жестоким обращением с животными, за которое полагается административная и уголовная ответственность.

В первом чтении за проект проголосовали 44 депутата Сейма, 1 был против, 2 депутата воздержались. Ожидается, что после рассмотрения в Комитете по охране окружающей среды законопроект вновь появится на пленарном заседании 18 июня.

Надеются, что после принятия поправок к закону снизится количество случаев отравления животных химическими веществами и упростится процесс рассмотрения дел о такого рода административных правонарушениях.

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