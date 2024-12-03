Парламент в первом чтении одобрил предложение повысить одноразовое пособие на новорожденных

Проект повышения выплат на детей был зарегистрирован еще в парламенте прошлого созыва.

„Цены в Литве росли очень быстро. Необходимо немедленно уменьшить бремя для семей с детьми. Нынешний коэффициент в размере 11 базовых размеров был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся“, – напомнил Палуцкас.

В проекте предлагается повысить выплаты до 20 базовых размеров.

„Статистика мрачная: семьи с детьми быстро оказываются в зоне риска“, – отметил Палуцкас.

Размер базовых выплат устанавливает правительство. Соцдемы хотели бы, чтобы выплаты на новорожденных увеличились с середины 2025 года.

По словам Палуцкаса, при уточнении бюджета надо предусмотреть деньги на эти расходы.