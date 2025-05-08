2025.05.08 13:27

Парламент одобрил – на дорогах будет фиксированное количество постов контроля скорости

 
ru.DELFI.lt
Greičio matuokliai
Greičio matuokliai
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Парламент Литвы принял поправки к закону о безопасном движении на дорогах. В поправках регламентируется порядок и условия установки постов контроля скорости (ПКС).

Во время принятия поправок отказались от установки максимальной протяженности участка, охватываемого ПКС средней скорости и число ПКС на одном участке дороги. Парламент договорился о том, что подробный порядок установки ПКС и их эксплуатации должно установить правительство или уполномоченное им ведомство.

Сообщается, что в соответствии с поправками, ПКС, фиксирующие только скорость движения и ПКС, фиксирующие и скорость и другие данные, должны быть отмечены разными знаками.

Кроме того, перед всеми ПКС должны быть установлены знаки, информирующие о радарах и знаки, указывающие допустимую скорость.

Greičio matuoklis

ПКС на дорогах должны быть оборудованы для обеспечения безопасности, с учетом скорости, интенсивности движения, организации движения и других особенностей и рисков.

За эти поправки голосовали 105 депутатов, 2 воздержались. Новые правила будут действовать с 1 августа 2025 года. rugpjūčio 1 d.

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