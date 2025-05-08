Парламент одобрил – на дорогах будет фиксированное количество постов контроля скорости

Во время принятия поправок отказались от установки максимальной протяженности участка, охватываемого ПКС средней скорости и число ПКС на одном участке дороги. Парламент договорился о том, что подробный порядок установки ПКС и их эксплуатации должно установить правительство или уполномоченное им ведомство.

Сообщается, что в соответствии с поправками, ПКС, фиксирующие только скорость движения и ПКС, фиксирующие и скорость и другие данные, должны быть отмечены разными знаками.

Кроме того, перед всеми ПКС должны быть установлены знаки, информирующие о радарах и знаки, указывающие допустимую скорость.