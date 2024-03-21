Парламент Литвы ужесточил порядок торговли фейерверками

За поправки проголосовали 99 депутатов, против – 4, 6 воздержались.

Было решено увеличить возрастной ценз покупателей фейерверков категории F2 ("бомбочек", петард) – отныне их могут купить лица не младше 18 лет (сейчас их продают лицам с 16 лет).

Парламент также запретил распространение фейерверков категории F2 с 1 января по 30 ноября, за исключением случаев, когда эти фейерверки продают субъекты, у которых есть разрешение на производство и хранение всех категорий гражданской пиротехники.

В соответствии с новыми установками запрещено распространение средств гражданской пиротехники (за исключением категории F1 и P1) в местах торговли на заправках и ближе чем в 30 м от них.