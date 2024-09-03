Парламент Литвы узаконил самогон: фермеры смогут продавать традиционные алкогольные напитки

За поправки проголосовали 63, воздержались 22 депутата, еще 15 были против. Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 г.

По закону, фермеры, получившие сертификаты традиционных ремесленников в усадьбах сельского туризма смогут производить и продавать традиционные алкогольные напитки (не больше 1000 л за год).

Согласно новой редакции закона, традиционный алкогольный напиток, производимый фермером, – это напиток с объемной концентрацией этилового спирта до 65 проц., признанный продуктом национального наследия.

По мнению авторов поправок, это снизит преступность в стране, поскольку будет обеспечен контроль над объемами производства алкоголя и качеством производимых напитков.