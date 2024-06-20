2024.06.20 11:55

Парламент Литвы согласился повысить акцизы на табак, горючее и алкоголь

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Degalai
Degalai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Парламент Литвы в четверг согласился повысить акцизы на табачные изделия, алкоголь и горючее, чтобы увеличить финансирование обороны. Правда, во время голосования много дискуссий вызвало повышение акциза на горючее, оппозиция предупреждала, что это приведет к росту цен на товары первой необходимости.

После коррекции проекта, акциз на жидкость для электронных сигарет в 2025–2027 гг будет повышаться на 150% в год (в проекте предполагалось на 60%). Это значит, в 2025 г. акциз составит 63 цента за миллилитр, в 2026 г. – 1,56 евро, в 2027 г. – 3,91 евро.

Агентство ELTA сообщало, что акциз на бензин в 2025 г. составит 47 евро за 1000 л (в первичном проекте было 72 евро), в 2026 г. 96 евро.

Акциз на дизельное топливо в 2025 г. будет 25 евро за 1000 л (правительство предлагало 50 евро), в 2026–2030 гг будут действовать предложенные правительством ранее тарифы.

После принятия поправок подорожает и алкоголь – этиловый спирт в 2027 г будет облагаться акцизом в 3530 за гектолитр (предлагалось 3395 евро), в 2025 и 2026 гг будут действовать предложенные правительством ранее тарифы.

Также было одобрено предложение главы парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугаса Линге на 25 евро за тонну ежегодно увеличивать акциз на другие виды топлива – лигнит, каменный уголь, кокс, торф.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что решение повысить акциз на горючее составит треть финансирования фонда обороны.

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