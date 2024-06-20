Парламент Литвы согласился повысить акцизы на табак, горючее и алкоголь

После коррекции проекта, акциз на жидкость для электронных сигарет в 2025–2027 гг будет повышаться на 150% в год (в проекте предполагалось на 60%). Это значит, в 2025 г. акциз составит 63 цента за миллилитр, в 2026 г. – 1,56 евро, в 2027 г. – 3,91 евро.
Агентство ELTA сообщало, что акциз на бензин в 2025 г. составит 47 евро за 1000 л (в первичном проекте было 72 евро), в 2026 г. 96 евро.
Акциз на дизельное топливо в 2025 г. будет 25 евро за 1000 л (правительство предлагало 50 евро), в 2026–2030 гг будут действовать предложенные правительством ранее тарифы.
После принятия поправок подорожает и алкоголь – этиловый спирт в 2027 г будет облагаться акцизом в 3530 за гектолитр (предлагалось 3395 евро), в 2025 и 2026 гг будут действовать предложенные правительством ранее тарифы.
Также было одобрено предложение главы парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугаса Линге на 25 евро за тонну ежегодно увеличивать акциз на другие виды топлива – лигнит, каменный уголь, кокс, торф.
Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что решение повысить акциз на горючее составит треть финансирования фонда обороны.