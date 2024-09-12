Парламент Литвы принял закон, запрещающий купирование ушей и хвостов животных

Спасибо Айсте Гедвилене и всем депутатам, голосовавшим за этот проект. Мы надеемся, что депутаты следующего созыва тоже будут дружелюбными в отношении животных.

Тем, кто утверждает, что нельзя принимать такие законы задним числом, напоминаем - где вы были 21 год? Как вам спится по ночам, когда вы знаете, что создаете спрос на нанесение ущерба животным? Вам не стыдно говорить, что вы любите собак? Не надо отвечать, подумайте о ваших ценностях“, – пишут представители GGI.