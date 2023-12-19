Парламент Литвы постановил: часть самокатов и газонокосилок должны быть застрахованы

"За" принятие поправок голосовали 72, "против" – 25 депутатов, еще 27 депутатов воздержались.
Этот проект - перенесение директивы Евросоюза в законодательную базу Литвы.
По данным Минфина, согласно проекту, должны страховать и нерегистрируемые моторные средства, развивающие скорость больше 25 км/ч и весом больше 25 кг и скоростью 14 км/ч. В эту группу входят мощные электросамокаты и другие похожие транспортные средства, развивающие вышеуказанную скорость и достигающие указанной массы.
Минфин указал, что цель поправок - защита пострадавших в ДТП третьих лиц и обеспечение возмещения ущерба.
"Согласно директиве минимальная сумма выплаты в случае нанесения ущерба человеку составит 6,450 млн. евро, а в случае нанесения ущерба имуществу - 1,3 млн. евро. Поскольку есть такая возможность, мы в Литве устанавливаем эти суммы как максимальные", – заметила вице-министр финансов Вайда Маркявичене.
В законе установлено, что владельцы нерегистрируемых транспортных средств обязаны предъявить проверяющему полицейскому действующий страховой полис. Кроме того, вводится возможность заполнения электронной декларации ДТП.