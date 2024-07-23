2024.07.23 10:59

Парламент Литвы отказывается от гаража на берегу Нерис

 
ru.DELFI.lt
Ekstremalus lyginimas Lietuvoje - Vilniuje ant Mindaugo tilto
Ekstremalus lyginimas Lietuvoje - Vilniuje ant Mindaugo tilto
ФОТО: Facebook nuotr.

Парламентская канцелярия решила отказаться от гаража на ул. А.Юозапавичаус, 5, на берегу Нерис, около Зеленого моста в Вильнюсе, пишет портал madeinvilnius.lt.

Минфин в июле представил проект постановления о передаче здания площадью больше 7000 кв. м Имущественному банку.

После отказа от гаража автомобили будут ставить на закрытой стоянке IV здания парламента и около здания парламента.

По словам пресс-секретаря Имущественного банка Паулюса Вайтекенаса, сама канцелярия обратилась к ним с просьбой принять это здание.

Правительство еще должно подтвердить факт передачи здания.

У парламентской канцелярии есть 25 служебных автомобилей.

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