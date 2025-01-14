2025.01.14 07:00

Парламент Литвы намерен расширить круг получателей скидок на проезд в общественном транспорте

 
ru.DELFI.lt
Troleibusas
Troleibusas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Парламент Литвы намерен одобрить предложение о расширении получателей скидок на проезд на общественном транспорте с апреля 2025 года. Это коснется пенсионеров, семей в выходные и в праздничные дни, пишет портал madeinvilnius со ссылкой на BNS.

За новую редакцию проекта закона о транспортных льготах в понедельник проголосовали 104 депутата, четверо воздержались.

По словам премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, это важный проект, поскольку он уменьшит расходы жителей на транспорт и улучшит мобильность между регионами.

„Это попытка улучшить мобильность между регионами, их центрами, между экономическими центрами и столицей“, – сказал Палуцкас.

Согласно поправкам, на билеты для детей до 7 лет в городском и пригородном транспорте будет действовать скидка 80% (если они сидят на отдельном месте), такая же скидка ждет детей 8-18 лет и студентов до 23 лет, а на других видах транспорта (поездах, автобусах дальнего следования, судах) билеты будут стоить полцены.

Один или двое детей до 7 лет, если они не занимают отдельные места, могут ездить бесплатно.

В городском или пригородном транспорте скидка в 80% будет предоставляться всем пострадавшим от советской агрессии 11-13 января 1991 года, участникам сопротивления, политзаключенным и ссыльным, защитникам свободы, участникам войны в Афганистане, участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

На маршрутах местного назначения (городских или пригородных) со скидкой в 50% билеты смогут покупать пенсионеры по старости, за исключением служащих и других жителей, которые выходят на пенсию раньше, а междугородних – родители, приемные родители или опекуны с детьми в выходные дни и в дни государственных праздников. В городском и пригородном транспорте эти скидки не будут действовать.

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