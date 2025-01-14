Парламент Литвы намерен расширить круг получателей скидок на проезд в общественном транспорте

Один или двое детей до 7 лет, если они не занимают отдельные места, могут ездить бесплатно.

В городском или пригородном транспорте скидка в 80% будет предоставляться всем пострадавшим от советской агрессии 11-13 января 1991 года, участникам сопротивления, политзаключенным и ссыльным, защитникам свободы, участникам войны в Афганистане, участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

На маршрутах местного назначения (городских или пригородных) со скидкой в 50% билеты смогут покупать пенсионеры по старости, за исключением служащих и других жителей, которые выходят на пенсию раньше, а междугородних – родители, приемные родители или опекуны с детьми в выходные дни и в дни государственных праздников. В городском и пригородном транспорте эти скидки не будут действовать.