Парламент готовится вернуть советскую статью: наказание за предоставление помещений для пьянок

В соответствии с 486 ст., которая называется организацией либо содержанием притонов, также будет назначаться штраф в размере от 100 до 300 евро тем, кто предоставляет помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Инициатор поправок - депутат Артурас Зуокас. Он сказал, что его цель – борьба с наркоманией, эти поправки дадут полиции возможность наказывать владельцев жилья, которые сдают квартиры для потребления алкоголя и наркотиков.

Это предложение удивило ученого Института права Скирмантаса Бикялиса, который заметил, что закон можно интерпретировать по-разному.