Парламент готовится вернуть советскую статью: наказание за предоставление помещений для пьянок

В соответствии с 486 ст., которая называется организацией либо содержанием притонов, также будет назначаться штраф в размере от 100 до 300 евро тем, кто предоставляет помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Инициатор поправок - депутат Артурас Зуокас. Он сказал, что его цель – борьба с наркоманией, эти поправки дадут полиции возможность наказывать владельцев жилья, которые сдают квартиры для потребления алкоголя и наркотиков.
Это предложение удивило ученого Института права Скирмантаса Бикялиса, который заметил, что закон можно интерпретировать по-разному.
„Наказание за предоставление помещения для потребления алкоголя. Будем наказывать бары? Владельцев усадеб, которые сдают для празднования дней рождения? А если мы друзей пригласим домой, это тоже наказуемо? Какими бы ни были намерения депутата, звучит текст именно так“, – удивлялся Бикялис.
Сейчас законом запрещается организовывать притоны для игр, разврата и потребления алкогольных напитков. Предлагается расширить формулировку и включить запрет на предоставление помещений для потребления наркотических веществ.
Этот закон и такие термины, как „притон“, „разврат“, по словам Бикялиса, переняты из советского УК, тогда за это полагалось наказание в виде 3 лет лишения свободы.
„Нужны ли такие термины в XXI веке? Может, достаточно теперешних норм (ответственность за нарушение общественного порядка, шум)? Разве мало имеющихся штрафов для владельцев помещений?“ – вопрошает он.
„Возможен побочный эффект – из-за больших штрафов владельцы помещений выкинут зависимых квартиросъемщиков. Как это скажется на больных? Может, политикам надо больше думать о доступности помощи для людей с зависимостями?“, – заметил юрист.
„Полицейские, чтобы, к наказать за нелегальную торговлю наркотиками или потребление их в конкретном месте, могут наказывать только тех, кого задержали. А владельцев такого жилья, где это происходит, которые сдают помещение, наказывать не могут“, – пояснил Зуокас представленные поправки к закону.
„В Вильнюсе это стало новым видом бизнеса. Например, есть конкретные люди, которые скупают дешевые квартиры, сдают их ромам, а в этих квартирах занимаются продажей наркотиков или их потреблением. И полиция никак не может повлиять на хозяина жилья. Благодаря поправкам, полиция сможет наказывать владельцев, которые толерантно относятся к такой деятельности“, – сказал депутат.
Формулировку притон в окончательной версии заменили словом помещение. Зуокас уверен, что бары после принятия поправок никто не будет наказывать.
„Все владельцы жилья, которые находятся в здравом уме, следят за тем, чем занимаются арендаторы, как обращаются с их имуществом. А если не интересуются, значит, они звено в цепи распространения наркотиков“, – считает Зуокас
Если парламент сегодня одобрит поправки, то они вступят в силу с 1 июля 2025 года. В первом чтении за него проголосовали 87 депутатов, 2 были против и 1 воздержался.