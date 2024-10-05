Парк Вингис – Всемирный день животных

„И даже если у вас нет домашнего животного, приходите праздновать со всеми!“ В память Всемирного дня животных или покровителя животных св. Франциска Ассизского мы соберемся не только для того, чтобы отпраздновать, но и поделиться знаниями и опытом, высказать свою точку зрения на благополучие животных“, - говорится в приглашении.
В одиннадцатый раз кинологическое сообщество приглашает всех собраться вместе и отметить эту важную дату. Литовское кинологическое общество и его клубы ежегодно организуют праздники, походы и различные акции любителей животных по всей стране.
Что будет в парке Вингис?
С 13.00 до 16.00 на лужайке поле возле эстрады пройдет бесплатное мероприятие для любителей животных.
Могу ли я прийти со своей собакой?
Не приходите один, возьмите с собой питомца, семью, друзей. Познакомьте своего любимого, общительного и дружелюбного питомца - (держите его на поводке, помните, что он должен быть клейменным и привитым). Если погода отличная, устройте как можно более продолжительный „пикник“ – насладитесь самой лучшей компанией любителей животных.
Что можно увидеть?
Презентации пород собак и питомников, выставки клубов любителей собак, программа юных поводырей, собак-терапевтов и т.д.
И что еще? Вы сможете сами попробовать активные занятия (курсинг и фрисби) со своим питомцем, опытные тренеры проконсультируют вас и вашего питомца. Вы также сможете проконсультироваться с ветеринарами, специалистами по уходу за животными, дрессировщиками, представителями Вильнюсского самоуправления. Только вместе со всеми мы создадим страну, любящую животных, и благоприятную среду для домашних питомцев.