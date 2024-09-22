Парк светящихся грибов в Тракайском районе трещит по швам от наплыва посетителей

Это мистическое и магическое место развлечений для всей семьи, где приезжих встречает Король грибов.
Если замерзнете, вас пригласим к огоньку – в глиняном доме можно посмотреть фильм о мире грибов. Если вы проголодаетесь – можно зайти в ресторан клоуна Rotušė и съесть вкусную пиццу Mona ližė или на кухне у журавля отведать жареную картошку, жаркое или рагу. Вас ждет горячий сок или вкусный кофе в ресторане Lesykla, здесь также вы найдете травяной чай, какао, грибной кофе.
Если заболеете, заходите аптеку Fungoseptai, где узнаете о лечебных свойствах грибов. Здесь можно купить сушеные грибы и пищевые добавки с грибами.
Если дети захотят развлечений - их приглашают в Храм ежика поиграть в лего, искупаться в бассейне из пробок, дети могут покормить кур и даже подоить ненастоящую козу Пене Марите.
По желанию дети смогут сделать деревянный свисток и вылепить гриб из глины.
В Доме дубов находится грибная космическая станция.
В парке можно устроить фотосессию в костюмах боровиков и мухоморов, ждет также много других развлечений,
Запланируйте 2-3 часа развлечений в этом парке. На этой неделе все билеты на четверг-субботу были выкуплены.
Важно знать: без билета приезжать в этот парк нельзя, поскольку количество мест ограничено. Парк принимает до 750 человек в день. Поэтому прежде чем ехать - купите билеты на сайте парка www.grybuparkas.lt