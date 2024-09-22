Парк светящихся грибов в Тракайском районе трещит по швам от наплыва посетителей

В прошлом году в Тракайском районе в первый раз открылся Парк светящихся грибов. За 22 вечера его посетили 7000 человек. Этой осенью в парке посетителей ждет в три раза больше грибов, больше развлечений, услуг, интересных торговых точек. Парк находится в „Журавлином гнезде“, в Тракайском районе и работает с 13 сентября по 19 октября с четверга по воскресенье с 18 до 22 ч.