Парк сакур на этой неделе был самым опасным местом в столице

"Если "твой фильтр" старый, если у тебя есть какие-то хронические заболевания, из-за которых он плохо работает, я говорю об органах дыхания: носе, легких, то, конечно, ты почувствуешь пыль из Сахары. И люди почувствовали, у нас была масса пациентов с тяжелыми формами аллергии, – сказал Delfi Морозов. – Механическая пыль в сочетании с хроническими заболеваниями действительно действует, обостряются все болезни - астма, бронхиты, обструктивные болезни и т.д. А как мы видели, масса людей ходила в парк сакур, несмотря на большую концентрацию пыльцы привезенных деревьев и пыль из Сахары".