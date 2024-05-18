Парадокс на рынке труда Литвы: число работников растет, но растет и количество безработных

Египтянин Ахмед не планировал работать на кухне и готовить шаурму.
"Долгое время я был футболистом в Египте. После операции хотел быть тренером", – сказал он.
Бросить спорт ему пришлось после развода и звонка начальника, сообщившего, что в Литве есть рабочее место.
"Я не могу найти работников, никто не хочет у нас работать", – рассказал турок Айхан.
В первом квартале 2024 года в Литве было самое большое количество работников за последние 25 лет – на рынке появилось 40 000 новых работников. Однако большинство – не литовцы. Такая ситуация повторяется не первый год.
"Мы видели в 2022 году 70 000, в прошлом 40 000 – большая часть приезжает сюда работать, так растет занятость", – сказал экономист Нериюс Мачюлис.
"Растет число иностранцев из стран Центральной Азии – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Все еще много работников из Украины и Беларуси", – сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Парадокс, но число работников в Литве растет, но растет и количество безработных. В первом квартале их число выросло на 11 000. Такого количества безработных не было с 2015 года. Экономисты говорят, что эти безработные – граждане Литвы.
"Работодатели с большей охотой берут тех работников, которые не задают много вопросов, которые привыкли работать в плохих условиях, они отказываются от литовцев, которые хотят работать в безопасных условиях и получать достойную зарплату", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.
"Иммигранты обычно занимают свободные места", – сказал президент Бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис.
Иммигранты обычно идут на простую работу. Департамент миграции отмечает, что из 100 000 иностранцев всего 8000 трудоустроились там, где нужно образование.
"Мы заметили, что около 40% всех иностранцев, которых мы проверили, даже не знают, к какому работодателю они едут, чем здесь будут заниматься. Если человек едет сюда на стройку – он даже не знает, как замешивают бетон", – сказала Гудзинскайте.
У Соцмина эта ситуация вызывает беспокойство. "Тенденция связана с сезонностью. Мы видим, что ежегодно зимой больше людей регистрируется в службе занятости, летом количество безработных сокращается, люди возвращаются на рынок труда", – сказал вице-министр Витаутас Шилинскас.
По словам Мачюлиса, темпы иммиграции неестественные, но пока экономика в выигрыше.
"В плане экономики, это принесло больше пользы, чем проблем, ведь это занятость, налоги, потребление. Это еще одна причина, по которой литовская экономика не столкнулась со спадом", – сказал Мачюлис.
Однако если рабочие места будут заполнять необразованные иммигранты – появятся нехорошие последствия. Уже сейчас растет число случаев нелегального труда, неуплаты налогов.
"Работодатели видят, что человек не квалифицированный, увольняют его, потом эти иностранцы куда-то исчезают. Или уезжают из Литвы, или остаются здесь с недействительным видом на жительство, некоторые оспаривают его упразднение и занимаются здесь чем-то другим - работают официально или нелегально", – сказала Гудзинскайте.
Соцмин предлагает регулировать рынок труда жесткими квотами – ежегодно будет устанавливаться количество въезжающих иммигрантов.
"На сегодняшний день реальных квот в Литве нет. Мы должны в парламенте договориться, какое это количество будет, с учетом потребности рынка", – сказал Шилинскас.
"Главное, ясность и видение, чтобы политики ясно назвали и видели иммиграционную политику. Сейчас мы видим метание", – сказал Романовскис.
Вопрос введения квот для иностранцев должен решить парламент.