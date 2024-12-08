2024.12.08 13:07

Папа римский назначил 21 нового кардинала, в том числе литовца

 
Габия Лебедникайте
ru.DELFI.lt
Popiežius Pranciškus šeštadienį per ceremoniją Vatikano Šv. Petro bazilikoje paskyrė 21 naują kardinolą
Popiežius Pranciškus šeštadienį per ceremoniją Vatikano Šv. Petro bazilikoje paskyrė 21 naują kardinolą
ФОТО: Guglielmo Mangiapane | Reuters / Scanpix

Папа Франциск в субботу во время церемонии в Ватиканском соборе Святого Петра назначил 21 нового кардинала, головы которых были украшены традиционными красными шапками.

Ожидается, что назначение новых кардиналов определит будущий курс Римско-католической церкви и ее 1,4 миллиарда членов по всему миру, поскольку 20 новых членов Коллегии кардиналов моложе 80 лет и, вероятно, повлияют на выборы следующий Пап.

Новые назначения означают, что Франциск назначил 110 из 140 кардиналов, которые, вероятно, смогут голосовать на следующем папском конклаве после его смерти или выхода на пенсию. Большинство из тех, кто был возведен в Коллегию кардиналов в субботу, выходцы из Европы, но Франциск снова воспользовался возможностью, чтобы назначить священнослужителей из других частей мира, включая Японию, Иран и Алжир. Самый молодой — 44-летний Мыкола Бычок, который отвечает за украинцев, живущих в Мельбурне, Австралия. Самым старшим из них является Анджело Ачерби, дипломат Ватикана в отставке, ему 99 лет.

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