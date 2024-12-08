Папа римский назначил 21 нового кардинала, в том числе литовца

Новые назначения означают, что Франциск назначил 110 из 140 кардиналов, которые, вероятно, смогут голосовать на следующем папском конклаве после его смерти или выхода на пенсию. Большинство из тех, кто был возведен в Коллегию кардиналов в субботу, выходцы из Европы, но Франциск снова воспользовался возможностью, чтобы назначить священнослужителей из других частей мира, включая Японию, Иран и Алжир. Самый молодой — 44-летний Мыкола Бычок, который отвечает за украинцев, живущих в Мельбурне, Австралия. Самым старшим из них является Анджело Ачерби, дипломат Ватикана в отставке, ему 99 лет.