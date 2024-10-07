2024.10.07 07:05

Панки открыли сезон на реке Вильняле в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Vilnelės pankų sezono atidarymas
Vilnelės pankų sezono atidarymas
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Община панков реки Вильняле открыла холодный сезон практик. Они проповедуют практики дыхания по методу Вима Хофа.

Праздник состоялся в минувшее воскресенье у берегов реки Вильняле. Собравшиеся жгли костер, устроили пикник.

Во время занятий собравшиеся делали дыхательную гимнастику и купались в холодной воде.

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