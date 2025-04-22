"Паника – плохой советчик"

В условиях продолжающейся войны России против Украины и растущего беспокойства в литовском обществе по поводу безопасности страны вопросы национальной обороны занимают одно из первостепенных мест в государственной политике. Как оценивать реформу всеобщего призыва в Литве, сколько средств необходимо выделять на военные нужды и разумно ли инвестировать десятки миллионов евро в строительство так называемой Балтийской линии обороны? На эти и другие вопросы нам ответил бригадный генерал, комендант Балтийского колледжа обороны и бывший глава литовской военной разведки Альвидас Шюпарис.
Призыв возвращается – и это правильно
В прошлом году парламент Литвы проголосовал за реформу обязательной воинской повинности. Согласно обновленному закону, в Вооруженные силы будут призывать всех годных к службе юношей от 18 до 22 лет – сразу после школы и без права отсрочки для студентов. Основная цель государства – увеличить предельное число призывников с 4,24 тыс. до 7 тыс. человек – эта цифра соответствует ежегодному количеству выпускников, у которых отсутствуют медицинские противопоказания для службы в армии.
Альвидас Шюпарис относится к такому решению положительно.
„В текущей геополитической ситуации это однозначно абсолютно правильный шаг. Я думаю, что и Литва и Латвия совершили ошибку, когда отказались от призыва. Эстония так опрометчиво не поступила. Преимущества обязательной воинской службы можно разделить на две части: во-первых, нам нужно укомплектовать воинские подразделения и повысить их боеготовность. Очень важно увеличить активный резерв и мобилизационный людской резерв. Во-вторых, есть и социальный аспект: призывная служба – это очень важное связующее звено между армией и гражданским населением. Люди, прошедшие военную службу, приобретают необходимые навыки, понимают, что такое ответственность, работа в команде, взаимопомощь, достижение общих целей. Это действительно то, что помогает, особенно в нашей геополитической ситуации. Я считаю, что это будет полезно еще долгие годы“, – говорит генерал.
Сколько солдат нужно для сдерживания?
Одна из дискуссий, которую ведут профильные аналитики и военные, вертится вокруг цифр – сколько подготовленных военных следует держать в странах Балтии, чтобы Россия и Беларусь, как потенциальные противники, осознавая все риски, даже не помышляли о нападении на соседей. Глава оборонного колледжа, где воспитывают профессиональных офицеров, считает, что нужно соблюсти баланс.
„Я думаю, что снова нужно смотреть на размеры страны и ее ресурсы. Всегда будет разрыв между возможностями и потребностями. Наша цель – сделать так, чтобы он не был слишком большим и соответствовал нашим важнейшим целям. Нужно учитывать экономику, демографию, социальную структуру – множество факторов. (…) Мы должны учитывать угрозы, с которыми сталкиваемся, и то, что мы можем сделать сами. Но в то же время нельзя забывать, что мы часть НАТО. И, конечно, то, что мы делаем, имеет одно значение, если страна действует одна, и совсем другое, если мы являемся частью коллективной обороны, а мы являемся. Солдаты – как призывники, так и профессионалы – необходимы. Вопрос в том, сколько мы можем подготовить, оснастить, инвестировать в технологии и оборудование, чтобы они были эффективными. Нужно достичь наилучшего баланса между количеством и качеством“, – отмечает Альвидас Шюпарис.
В качестве позитивных примеров он выделил Финляндию и Израиль. У последнего, по его словам, „соседи еще хуже, чем у Литвы“, однако государство успешно функционирует, сопротивляется, уделяет повышенное внимание вопросам обороны, но при этом экономика не поставлена исключительно на военные рельсы. Она растет и развивается.
„Не слушайте паникеров“
Что касается растущей тревоги в обществе и предостережений некоторых блогеров, колумнистов – лидеров общественного мнения о вероятном начале скорой большой войны, бывший глава литовской военной разведки призывает не нагнетать ситуацию.
„Паника никогда не помогает принять рациональные решения. Хаос и тревога в случае угрозы – это естественно, но нужно сохранять трезвый ум, аналитическое мышление и принимать нужные решения. Война – это политико-социальное явление, в котором используются смертоносные средства. Она существует столько, сколько существует человечество. Иногда меня удивляет: люди говорят – как это, XXI век, а войны все еще идут? А кто сказал, что в XXI веке не будет войн? Природа человека не изменилась“, – размышляет Альвидас Шюпарис.
По словам генерала, важно слушать не тех или иных блогеров и „диванных аналитиков“, а профессионалов своего дела – военные и профильные аналитики не бросаются словами.
„Стоит прислушиваться к тем людям, которые как раз и отвечают за то, чтобы Литва была готова. У всех нас есть критическое мнение по различным вопросам – мы живем в демократическом обществе. Но я полагаю, что также нужно уметь отличать рациональные оценки от иррациональных, настоящую экспертизу – от, скажем так, мнений людей, которые либо ограниченно, либо вовсе не были связаны с военной службой. Я не говорю, что это бесполезное или ненужное беспокойство, но все же важно сохранять рациональность, трезвый ум и действительно слушать тех, кто несет за это ответственность. Мы дали присягу и не собираемся ничего менять“, – поясняет генерал.
Проект общеевропейской армии в противовес НАТО
Тема надежности НАТО снова актуальна на фоне неоднозначных высказываний президента США Дональда Трампа. Французский лидер Эмманюэль Макрон предлагает оценить возможность создания Вооруженных сил Евросоюза. Впервые он озвучил эту идею еще в 2018 году, сейчас она актуализировалась вновь. Тем не менее Альвидас Шюпарис относится к замене НАТО скептически.
„НАТО существует уже 75 лет. В эту структуру вложено колоссальное количество ресурсов - в концепции, оперативные способности, стратегическое планирование. Сказать, что теперь мы создадим альтернативу НАТО – это очень амбициозно. У НАТО есть все необходимые структуры, командные механизмы, планирование и возможности. Любая альтернатива заставила бы комплексно пересмотреть всю концепцию обороны. Ни мы, ни большинство стран Европы не в состоянии поддерживать двойные командные структуры, двойное обеспечение, двойные боевые способности“, – говорит он.
Если Америка отступит?
Бригадный генерал считает, что к призывам Белого дома, адресованном европейским союзникам, стоит прислушаться – многим странам Западной и Южной Европы следует ответственнее подойти к вопросам обороны.
„Америка остается ключевым столпом НАТО. Но ЕС должен быть готов к большей самостоятельности. Этот вопрос стоит давно, но, к сожалению, только после кризисов или особых событий он снова становится актуальным. Важно понять и осознать – альтернатив нашему трансатлантическому партнерству нет и они не появятся. По крайней мере, в ближайшей перспективе. О полноценной общеевропейской армии говорить очень рано. Лучше использовать потенциал НАТО“.
„Балтийская линия обороны“: укреплять или не спешить?
О строительстве так называемой Балтийской линии обороны вдоль границы с Россией и Беларусью Литва, Латвия и Эстония объявили в начале 2024 года. Сейчас военные ведомства закупают и возводят бетонные пирамиды, противотанковые ежи, так называемые „зубы дракона“ и „испанские лошади“ – это специальные сооружения из стальных углов с колючей проволокой. На одну лишь литовскую часть укреплений в течение десяти лет планируется потратить около 600 млн евро.
При этом не все специалисты однозначно поддерживают такой проект. Одним из двигателей этой инициативы в Литве был бывший министр обороны Лауринас Кащюнас. Тем временем экс-командующий ВС Вальдемарас Рупшис не был большим сторонником этого проекта.
Альвидас Шюпарис акцентирует внимание на исторических примерах.
„Инженерные преграды – это хорошо. Но если они не прикрыты огнем и маневром, толку от них немного. Нужно не повторять ошибок, как с линией Мажино. Франция вложила в нее огромные, а немцы довольно легко обошли ее. Никакого эффекта эти укрепления не сыграли.
По его словам, важно не просто построить „линию“ на границе стран Балтии, а обеспечить оперативное применение, быструю мобилизацию и современное наблюдение.
„Это не должно быть просто статической стеной“.
Он подчеркивает важность комплексного подхода и приводит в пример Украину, где оборонительные сооружения стали эффективной частью военной стратегии.
Проценты на оборону – демонстрация силы
Последние месяцы политики спорят: 4%, 5%, 6% от ВВП – сколько нужно тратить на оборону? Бригадный генерал призывает считать не только и не столько проценты, сколько то, что страна получает за эти деньги.
„Проценты сами по себе никого не защитят. Важно, чтобы на эти деньги были куплены нужные вещи: вооружение, логистика, обучение. Сейчас формируется национальная дивизия – и это очень затратный проект. Чтобы создать и полностью ввести в действие такой тактический элемент, потребуется явно не один и не пять лет, и, скорее всего, больше 10 млрд евро дополнительно к уже существующим расходам“.
Комендант Балтийского колледжа обороны считает, что приоритет для Вооруженных сил – это инвестиция в конкретного человека, то есть обеспечение солдата.
„Это и огневая поддержка, артиллерия, противовоздушная оборона – особенно важный элемент. Маневренность, которая позволяет передвигаться по территории с нужной скоростью и с соответствующими средствами. Разведданные, инженерное обеспечение, логистика, о которой мы также много говорим. Мы не можем думать, что вот мы один раз ударим – и все закончится. Нет, мы должны сражаться, мы должны побеждать. И для этого нужно системное мышление“, – подытожил он.