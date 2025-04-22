"Паника – плохой советчик"

„Я думаю, что снова нужно смотреть на размеры страны и ее ресурсы. Всегда будет разрыв между возможностями и потребностями. Наша цель – сделать так, чтобы он не был слишком большим и соответствовал нашим важнейшим целям. Нужно учитывать экономику, демографию, социальную структуру – множество факторов. (…) Мы должны учитывать угрозы, с которыми сталкиваемся, и то, что мы можем сделать сами. Но в то же время нельзя забывать, что мы часть НАТО. И, конечно, то, что мы делаем, имеет одно значение, если страна действует одна, и совсем другое, если мы являемся частью коллективной обороны, а мы являемся. Солдаты – как призывники, так и профессионалы – необходимы. Вопрос в том, сколько мы можем подготовить, оснастить, инвестировать в технологии и оборудование, чтобы они были эффективными. Нужно достичь наилучшего баланса между количеством и качеством“, – отмечает Альвидас Шюпарис.