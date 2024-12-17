Паневежис украшен к праздникам не хуже, чем столица: предприниматели потратили на декорации немало денег

Одни предприниматели с помощью декораций привлекают клиентов, другие заботятся об имидже, а третьи хотят поучаствовать в создании праздничного настроения.

Хозяйка Co Co Deko Мартина Валонене сказала, что количество заказов на создание декораций растет с каждым годом, в этом году новые заказы не принимались уже в конце сентября.

Она сказала, что сложно назвать стоимость декораций.

„Мы считаем, что рождественские украшения дарят людям массу положительных эмоций,люди останавливаются, чтобы сделать фото, нам делают комплименты. Чем больше счастливых людей, тем уютнее наш город“, – сказала одна из хозяев пекарни Аквиле.

Пекарня Bakin, работающая в центре города, не первый раз радует глаз красивыми украшениями. Два года назад на декорации дважды покушались воры – были украдены большие плюшевые медведи, но это не отпугнуло предпринимателей.

„Наши услуги каждый год заказывают те же клиенты, появляются и новые, мы растем. Клиентов так много, что в конце сентября мы уже не могли принимать новые заказы. Пришлось отказаться даже от нескольких объектов в Вильнюсе – мы видели, что не успеем“, – сказала Валонене.

По ее словам, услугу украшения надо заказывать за год, чтобы успели подготовить все декорации.

„Я говорю клиентам, что надо ориентироваться на сумму от 1000 евро. Средняя цена - 2000 евро“, – сказала она.

По словам Валонене, все больше клиентов заказывает не только уличные украшения, но и украшения для внутренних помещений.