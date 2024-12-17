2024.12.17 07:02

Паневежис украшен к праздникам не хуже, чем столица: предприниматели потратили на декорации немало денег

 
ru.DELFI.lt
Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu
Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu
ФОТО: Sekunde.lt

Рождественское настроение создают не только украшенные гирляндами улицы и главные городские елки. В Паневежисе частный бизнес с удовольствием инвестирует в декорации и обращается к профессиональным дизайнерам.

Пекарня Bakin, работающая в центре города, не первый раз радует глаз красивыми украшениями. Два года назад на декорации дважды покушались воры – были украдены большие плюшевые медведи, но это не отпугнуло предпринимателей.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

„Мы считаем, что рождественские украшения дарят людям массу положительных эмоций,люди останавливаются, чтобы сделать фото, нам делают комплименты. Чем больше счастливых людей, тем уютнее наш город“, – сказала одна из хозяев пекарни Аквиле.

Она сказала, что сложно назвать стоимость декораций.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

Хозяйка Co Co Deko Мартина Валонене сказала, что количество заказов на создание декораций растет с каждым годом, в этом году новые заказы не принимались уже в конце сентября.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

Одни предприниматели с помощью декораций привлекают клиентов, другие заботятся об имидже, а третьи хотят поучаствовать в создании праздничного настроения.

„Наши услуги каждый год заказывают те же клиенты, появляются и новые, мы растем. Клиентов так много, что в конце сентября мы уже не могли принимать новые заказы. Пришлось отказаться даже от нескольких объектов в Вильнюсе – мы видели, что не успеем“, – сказала Валонене.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

По ее словам, услугу украшения надо заказывать за год, чтобы успели подготовить все декорации.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

„Я говорю клиентам, что надо ориентироваться на сумму от 1000 евро. Средняя цена - 2000 евро“, – сказала она.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

По словам Валонене, все больше клиентов заказывает не только уличные украшения, но и украшения для внутренних помещений.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

Декоратор студии Prestige garden studio Каролина Тамошюнене также заметила, что все больше предпринимателей доверяет украшение помещений профессионалам.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

По ее словам, размер инвестиций зависит не только от бюджета компании, но и от размера помещения. Крупные компании не жалеют 4000–5000 евро.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

Тамошюнене сказала, что легче планировать декорации, когда известен бюджет.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

В этом году в декорациях доминируют санки, коньки, путешествующие животные.

Panevėžys nebeatsilieka nuo sostinės – papuošti vitriną tampa kone garbės reikalu

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