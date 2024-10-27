Память, солидарность, историк: переосмысливая историю Украины, Восточной и Центральной Европы

Проблема не только в том, что корни руссофашизма в истории российского империализма, формах русской культуры, особенностях русского менталитета или в качестве путинской пропаганды. Проблема в особенностях общественного самосознания. Но глубинная проблема в том, что это „расколотое мировоззрение“ и разорванное прошлое живет среди нас сегодня, а значит и в разных политических системах. Люди рассуждают по старинке, они застряли в образах мира XVIII, XIX и XX вв. (понятие „вечного“ народа, линейность истории, оптимистическая вера в идеалы Просвещения на фоне социальной изоляции и противоречий модернизма). Поэтому нередко слышим речи о постнауке, посмодернизме, пострелигии, то есть попытке по- новому, иначе и возможно глубже взглянуть на эти явления.