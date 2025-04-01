Память погибших американских военных почтут минутой молчания у посольства США

„Почтим их память цветами, свечами и благодарностью, которая навсегда останется в наших сердцах“, - сообщил Литовский союз стрелков в Facebook.

„Они прибыли сюда, чтобы встать с нами плечом к плечу. Чтобы защитить наши семьи, наши дома и нашу свободу. И эта жертва – величайшая, которую может принести человек“, - пишет Союз стрелков.

Как сообщалось, в понедельник Армии США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских военных. Как указывают представители ВС США, поиски четвертого пропавшего военного продолжаются.