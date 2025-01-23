2025.01.23 07:05

Палуцкас: желающие выйти из системы накопления до выхода на пенсию должны будут заплатить подоходный налог

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в целом поддерживает идею о возможности выхода из системы пенсионных накоплений в любой момент. Однако политик добавляет, что, желая сделать это до наступления пенсионного возраста, пришлось бы заплатить подоходный налог.

„Что касается пенсий, то обязательства, заложенные в правительственной программе, будут выполнены. Автоматического включения быть не должно. Должна быть возможность снять деньги по достижении пенсионного возраста“, - в среду в правительстве журналистам сказал Палуцкас.

„Я склоняюсь к последнему варианту (позволяющему в любой момент снять накопленные в фондах деньги). Соответственно, если выход (из системы накопления) происходит до достижения пенсионного возраста, придется заплатить подоходный налог, поскольку деньги, очевидно, пойдут на что-то другое. А по мере приближения выхода на пенсию этот налог будет уменьшаться. По достижению пенсионного возраста, налог платить не придется“, - пояснил он.

Программа девятнадцатого правительства под руководством Палуцкаса предусматривает отмену автоматического включения жителей в пенсионные фонды второй ступени.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии