Палуцкас: желающие выйти из системы накопления до выхода на пенсию должны будут заплатить подоходный налог

„Что касается пенсий, то обязательства, заложенные в правительственной программе, будут выполнены. Автоматического включения быть не должно. Должна быть возможность снять деньги по достижении пенсионного возраста“, - в среду в правительстве журналистам сказал Палуцкас.

„Я склоняюсь к последнему варианту (позволяющему в любой момент снять накопленные в фондах деньги). Соответственно, если выход (из системы накопления) происходит до достижения пенсионного возраста, придется заплатить подоходный налог, поскольку деньги, очевидно, пойдут на что-то другое. А по мере приближения выхода на пенсию этот налог будет уменьшаться. По достижению пенсионного возраста, налог платить не придется“, - пояснил он.