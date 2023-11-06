Палецкиса будут судить еще раз

На канале одной из социальных сетей обвиняемый, как подозревают, намеренно, с целью унижения депутата публично сказал о нем ложные, не соответствующие действительности вещи. В ходе расследования было получено достаточно данных, позволяющих обоснованно утверждать, что в октябре 2022 г. Палецкис публично одобрял международные преступления, преступления СССР или нацистской Германии, отрицал их и умалял. Высказываясь о вооруженном сопротивлении в Литве в послевоенные годы, он представил это как нанесенный Америкой ущерб Литве, подозревают, что он унижал участников послевоенного вооруженного сопротивления, умалчивая о том, что их целью была защита свободы Литвы.