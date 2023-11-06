Палецкиса будут судить еще раз

По данным расследования, подозревают, что в сентябре прошлого года Палецкис, отбывая наказание в Каунасской тюрьме, через СМИ во время телефонного разговора, оклеветал депутата парламента Литвы, председателя Комитета нацбезопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса.
На канале одной из социальных сетей обвиняемый, как подозревают, намеренно, с целью унижения депутата публично сказал о нем ложные, не соответствующие действительности вещи. В ходе расследования было получено достаточно данных, позволяющих обоснованно утверждать, что в октябре 2022 г. Палецкис публично одобрял международные преступления, преступления СССР или нацистской Германии, отрицал их и умалял. Высказываясь о вооруженном сопротивлении в Литве в послевоенные годы, он представил это как нанесенный Америкой ущерб Литве, подозревают, что он унижал участников послевоенного вооруженного сопротивления, умалчивая о том, что их целью была защита свободы Литвы.
Такими своими заявлениями обвиняемый грубо умалял ответственность СССР за геноцид людей и гибель участников вооруженного сопротивления в Литве, обвинил во всем США и умолчал о роли СССР, унижал участников вооруженного сопротивления.
Палецкис свою вину не признает. Его положение осложняет тот факт, что преступление он совершил после того, как был осужден за преднамеренное преступление, его судимость еще не исчезла.
За клевету, согласно УК ЛР полагается наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. За публичное одобрение международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии, их одобрение и умаление их значения грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Дело рассмотрит Каунасская палата Каунасского участкового суда.