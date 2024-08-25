Палангские спасатели снова вытаскивают из воды смельчаков: одному потребовалась помощь врачей

„Померился силами с волнами и оказался в больнице. Сегодня в Швянтои вытащили из воды утопающих 23 и 30 лет. Спасатели успели вовремя. Сегодня вывешен красный флаг, волны оцениваются в 3 балла, сильное течение, купаться запрещено, но находятся смельчаки и таскают смерть за усы“, - писали в субботу вечером палангские спасатели.

В начале августа на литовском взморье утонул один мужчина. Он решил искупаться, несмотря на красный флаг около Ошупского пляжа. К сожалению, купание завершилось трагедией, спасти жизнь мужчине не удалось.

Еще один мужчина утонул в конце июня, спасая двух девочек в Мелнраге. Девочки были спасены, а мужчина утонул.