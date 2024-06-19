Палангские предприниматели уверяют, что цены остались прежними: отдыхающие не согласны

Работница Pajūrio žibintаs Дангуоле Каспаре заметила, что цены изменились незначительно – максимум на 50 центов, отдыхающие этого даже не замечают.

„В этом сезоне мы не повышали цены. Цены, как в прошлом году. Объявляем акции, чтобы всем было хорошо“, – сказала глава ресторана Vila Gražina Лайма Мазуркявичене. Она не скрывала, что люди критикуют меню и сравнивают цены.

„Пришлось [корректировать], но сильно не повышали. Не повышали совсем“, – сказала глава Senoji Hansa Вилма Сервайте.

Холодный борщ 9 евро, а цеппелины за 10 евро – такие цены в Паланге вполне реальны. Некоторые предприниматели уверяют, что цены не изменились и остались нормальными, другие уверяют, что корректировали цены, но не повышали их.

„Мы не повышали цены. НДС вырос, но мы решили оставить прежние цены, посмотрим, что будет. Мы работаем круглый год, конечно, все хотят заработать, такая здесь цель, зимой, если выходные хорошие, людей бывает много, получается заработать“, – сказала Лаура Раупелене директор Čagino Restoranas.

Однако уже сейчас кое-кто говорит, что предприниматели будут жаловаться.

„А когда они не плакали? <...> Всегда плачем. Такой у нас народ, от природы - нам не дай поговорить, дай поплакать“, – пошутил администратор Jūros akis Кястутис Блажис.

Другие предприниматели говорят, что слез не будет, лето обещают хорошее.