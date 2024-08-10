Паланга уже живет в ритме выходных: у синоптиков плохие новости для отдыхающих

Согласно прогнозам, в субботу в Паланге будет 19-21 градус тепла, в ночь на воскресенье похолодает еще больше – до 15-17 градусов. В воскресенье температура будет такой же, как в субботу. Жары не будет.

Однако, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на воскресенье погода значительно изменится. Около полуночи усилится ветер и пойдет дождь, местами – сильный. Синоптики прогнозируют в выходные кратковременные дожди, однако ожидается сильный ветер.